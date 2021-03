Americký softwarový gigant Microsoft jedná o převzetí komunikační platformy Discord, zaplatit je ochoten více než deset miliard dolarů (přes 220 miliard Kč). S odvoláním na zdroje obeznámené se situací o tom v úterý informovala agentura Bloomberg. Platfoma Discord je populární zejména mezi hráči počítačových her.

Zdroje uvedly, že Microsoft je jedním z potenciálních zájemců, se kterými Discord jedná. Upozornily však, že dohodu o prodeji nelze očekávat v nejbližší době. Podle jednoho ze zdrojů je pravděpodobnější, že se Discord místo svého prodeje rozhodne pro vstup na akciovou burzu. Zástupci Microsoftu i Discordu se k těmto informacím odmítli vyjádřit.

Discord je známý hlavně svou bezplatnou službou, která hráčům umožňuje vzájemně komunikovat prostřednictvím hlasu, textových zpráv i videa. Lidé však tuto platformu v době pandemie čím dál více používají také například k vytváření studijních skupin, tanečních kurzů, čtenářských klubů a dalších virtuálních setkání. Služba má přes 100 milionů aktivní uživatelů, poznamenal Bloomberg.

Microsoft vlastní herní značku Xbox, která kromě herních konzol zahrnuje také digitální služby, včetně herního předplatného Game Pass. "Možné převzetí Discordu Microsoftem dává velký smysl, protože Microsoft čím dál více zaměřuje své herní aktivity na software a služby," uvedl analytik Matthew Kanterman z organizace Bloomberg Intelligence. "Je tady velká příležitost zakomponovat prémiovou nabídku Discordu, službu Nitro, do služby Game Pass, a tím podpořit příliv nových předplatitelů," dodal.

Microsoft se nedávno dohodl na převzetí herní společnosti ZeniMax Media za 7,5 miliardy dolarů. ZeniMax Media vlastní vydavatele počítačových her Bethesda Softworks, který stojí za herními hity, jako je střílečka Doom a série The Elder Scrolls. Převzetí Discordu by signalizovalo ochotu Microsoftu pokračovat v investicích do rozvoje své herní divize, podotýká Bloomberg.