V mládí chtěl cestovat a poznávat svět, nakonec ho studium dovedlo k právu, díky kterému se dostal na univerzitu v Cambridgi a začal objevovat realitní trh a výstavbu domů. O rozjezdu společnosti Central Group, která patří se 17 tisícovkami prodaných nových bytů mezi největší developery rezidenčního bydlení v České republice, vyprávěl Dušan Kunovský v další epizodě podcastu Poprvé.

„V devadesátých letech se všechno tvořilo a živelně vznikalo. Měl jsem nápad, jak vstoupit do rozvoje pozemků, a nepotřeboval jsem ani moc vlastních zdrojů,“ vzpomínal Kunovský na období před 27 lety. Majitelům pozemků nabídl, že je bude zastupovat, zařídí rozvoj jejich pozemku, vybuduje k němu komunikaci, rozdělí ho na parcely, které zasíťuje, a následně ho prodá.

Klientům se záměr líbil, přibývalo jich a ti spokojení se vraceli s otázkou, jestli by Kunovského firma zvládla i výstavbu. Central Group se tak nejdříve pustila do přípravy a stavby rodinných či řadových domů a to už byl jen krůček k rezidenčním projektům.

„Zásadní bylo zahájení stavby nového Zahradního Města v Praze. V roce 2005 šlo o největší bytový projekt v Praze. Potom jsme to rozjeli ve velkém,“ říká Kunovský v podcastu Poprvé. „Byty tam teď mohou prodávat za dvojnásobek, možná trojnásobek kupní ceny. To je úspěšná story pro všechny,“ doplňuje.

Po více než čtvrt století fungování firmy má konečně čas i na vysněné objevování světa. Vyrazil tak například na trek do Nepálu, na cestu po východě Afriky nebo byl také v nehostinném prostředí Arktidy.

V podcastu Poprvé Kunovský dále vyprávěl o souhře náhod a velkém štěstí, jak v byznysu, tak i o získaném stipendiu prince Charlese, které mu umožnilo studovat na univerzitě v Cambridgi. Z jakých důvodů nechtěl pokračovat ve skvěle nastartované právnické kariéře v Anglii, ale vrátil se domů do Česka? Proč má v podnikání konzervativní přístup a nerad si půjčuje peníze? Stále touží v Praze vybudovat unikátní stavbu? Také o tom mluvil zakladatel developerské společnosti Central Group Dušan Kunovský v podcastu Poprvé.

Nejnovější díl a také předchozí epizody podcastu Poprvé si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty a také v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.