Vlivný francouzský ekonom Thomas Piketty Česku radí, ať investuje peníze do inovací a do lidí a zvedne jim platy. Majitel továren na ocelové lahve Jan Světlík chce, aby měl nádobu s kyslíkem po ruce každý člověk na planetě. Předseda Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr vysvětluje, jak bude nakupovat pět milionů testů do škol.

Poslechněte si celý náš podcast Ranní brífink. Držíme v něm krátký formát do deseti minut, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.

Nejnovější díl Ranního brífinku a také epizody dalšího podcastu Poprvé si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.