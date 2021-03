Bývalý estonský politik a podnikatel Kalev Kallemets založil svérázný start-up. Společnost Fermi Energia má připravit a provést stavbu první jaderné elektrárny v malé baltské zemi. Základem má být některý z dnes vyvíjených malých modulárních reaktorů do výkonu 300 megawattů. Takový zdroj by například pokryl asi třetinu spotřeby Prahy. Podmínkou je, aby byl výrobce ze spolehlivé země, kolem jejíž certifikace nebudou panovat pochybnosti. „Ani ruský, ani čínský není přijatelný, jejich certifikace není transparentní. Buďme přece dospělí,“ řekl v rozhovoru pro HN Kallemets, který je nyní ředitelem nové firmy a jedním z hlavních akcionářů.

K nápadu na projekt, který by měly financovat soukromé i státní peníze, ho přivedla jednoduchá úvaha. Estonsko je ve výrobě energie závislé na poměrně unikátním zdroji, ropných břidlicích. Jejich dopad na životní prostředí je ale srovnatelný s hnědým uhlím a cena emisních povolenek míří nyní vysoko. „Vláda rozhodla o ukončení výroby z ropných břidlic do roku 2035. Ve skutečnosti to bude kvůli ceně povolenek mnohem dřív, takže je potřeba řešit zdroje energie,“ shrnuje 42letý byznysmen základní úvahu.