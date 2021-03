Změnit územní plán trvá v Praze roky, v případě některých projektů i přes deset let. Proces protahují mimo jiné složitá jednání mezi městem, městskými částmi a developery. Radnice se brání pokračování divoké výstavby z uplynulých desetiletí a požadují od firem, aby kromě bytů budovaly i školy, školky nebo parky. Požadavky se ale v každé městské části liší. Vedení metropole ve čtvrtek představilo pravidla, díky nimž by developeři měli od počátku jasnou představu, kolik budou muset do veřejných projektů investovat. To má jednání zrychlit o měsíce až roky. Pravidla se budou týkat hlavně velkých staveb, u nichž je třeba měnit územní plán. Platit mají od léta.

„Pokud je v současnosti některé území nezastavitelné, má naprosto jinou hodnotu, než kdyby v lokalitě došlo ke změně územního plánu na stavební pozemky. Metodika proto nově nastavuje developerům pravidla, díky kterým by měli nést spravedlivý podíl například na budování infrastruktury nebo veřejného prostoru,“ říká náměstek pražského primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček (Spojené síly pro Prahu).