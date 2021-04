Cyril Klepek se už roky snaží prosazovat v Česku cirkulární ekonomiku. Jejím základním principem je snaha o co nejdelší životnost materiálů, čehož se dá dosáhnout například recyklací nebo opětovným používáním. Klepek rozjel digitální tržiště Cyrkl.com, které za necelé dva roky fungování zprostředkovalo prodej více než 75 tisíc tun odpadu. Cyrkl odhaduje, že třetina z těchto odpadů by jinak skončila na skládce. Takový objem odpadu by měl uhlíkovou stopu 50 tisíc tun, přibližně tolik vytvoří jeden moderní člověk zhruba za 5000 let.

Kromě toho, že Klepek nabízí středním a větším firmám platformu, kde mohou s odpady obchodovat, zároveň jim radí, jak s materiály zacházet tak, aby se z nich nestával odpad.

Podpora účinného využívání zdrojů prostřednictvím přechodu na čistě oběhové hospodářství je ostatně obsahem Zelené dohody pro Evropu. Ta byla představená v prosinci 2019 a klade si za cíl, aby Evropa do roku 2050 neprodukovala žádné čisté emise skleníkových plynů.

Právě za své ekologické úsilí se Cyril Klepek stal laureátem výběru Innovators 20, který uspořádaly HN spolu se serverem CzechCrunch, aby ocenily nejkreativnější postavy českého byznysu a společnosti za rok 2020.

HN: Jak jste se k projektu Cyrkl vlastně dostal?

Pracoval jsem v inovační agentuře Direct People. Tam jsem přinesl téma cirkulární ekonomiky a propojil to s inovacemi. Uvědomil jsem si, že úspěšná inovace musí mít nejen ta pověstná tři propojení – aby byla uživatelsky zajímavá, technicky možná a výdělečná –, ale navíc by měla mít pozitivní dopad na naše okolí a být v souladu s dlouhodobě udržitelným rozvojem naší planety. V agentuře Direct People jsme dělali inovace třeba pro L’Oréal či Škodu Auto. A čím víc jsem šel do hloubky, tím víc jsem si uvědomoval, jak moc je cirkulární ekonomika zapotřebí.

Trh s odpady je hodně netransparentní, končí tam obrovské množství materiálu, s nímž nenakládáme úplně dobře. V Česku se dostává na skládky ročně 5,6 milionu tun odpadu, ale je tu obrovský prostor pro zlepšení. Trhu extrémně chybí transparentnost, inovace a data. Tam jsem našel moji kompetenci a vše se krásně propojilo.

V Cyrklu budujeme největší digitální odpadové tržiště v Evropě. Každý den máme aktivních zhruba čtyři tisíce společností, které denně vkládají tisíce nabídek. Pomocí dat a pokročilých nástrojů je mezi sebou propojujeme. Pomáháme jim lépe využívat materiály, také je recyklovat a neskládkovat. Věříme, že odpady neexistují, vše může být materiálem.