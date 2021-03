Projednávání nového stavebního zákona, který má vyřešit jeden z největších byrokratických problémů Česka – zdlouhavé povolování staveb –, míří do finále. Na konci března bude v Poslanecké sněmovně druhé čtení. Po něm už může být o konečné podobě zákona rozhodnuto.

Hospodářské noviny se proto rozhodly ještě před klíčovým hlasováním uspořádat diskusi na toto téma, která se uskuteční ve středu 17. března od 18:00 na platformě Clubhouse a zúčastní se jí ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO), místopředseda ODS a hlavní tvář opozičního komplexního návrhu Martin Kupka, náměstkyně primátora Ostravy Zuzana Bajgarová, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza a další.

A o čem všem se chceme bavit? Přečtěte si postoje hlavních aktérů a buďte v obraze:

Projednávání nového stavebního zákona se zvlášť v posledních týdnech čím dál víc mění v souboj o pravomoce. Konkrétně o to, komu budou do budoucna podléhat obecní stavební úřady. Vláda Andreje Babiše (ANO) chtěla původně všechny úřady převést pod stát. To však vyvolalo začátkem loňského roku takový odpor ze strany starostů, že jim sám premiér přislíbil, že si mohou stavební úřady ponechat. Začátkem března však nastal zlom.

V rámci druhého čtení v Poslanecké sněmovně předložili poslanci koaličních stran, tedy ANO a ČSSD, spolu s komunisty komplexní pozměňovací návrh, který vrátil zákon do původního stavu. Tedy takového, kdy obce o úředníky přijdou. Výsledek hlasování naznačil, jak bude vypadat finální podoba zákona.

Starostové a opoziční strany, jež prosazují zachování současné struktury stavebních úřadů, se nevzdávají. "Na dalším jednání předložíme pozměňovací návrh, kterým se budeme snažit stavební úřady obcím vrátit. Nyní na něm pracujeme," řekl HN místopředseda ODS Martin Kupka, který je jedním z účastníků středeční diskuse a hlavní tváří snahy pětice opozičních stran – ODS, Pirátů, TOP 09, KDU-ČSL a STAN –, jež se snaží vládě překazit plán vytvořit čistě státní systém stavebních úřadů.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) se mezitím snaží starosty i další odpůrce přesvědčovat o tom, že nová struktura úřadů má smysl. "Neustále slyším, že obcím touto změnou vezmeme nějaké pravomoce. To ale vůbec není pravda. Obce dnes žádné kompetence ve stavebním řízení nemají. Jde o přenesený výkon státní správy," argumentuje ministryně.

Ministerstvo chce obcím úřady vzít záměrně. Hodlá tím zamezit takzvané systémové podjatosti. Ta spočívá v tom, že dnes někteří starostové obcí ovlivňují rozhodování stavebních úředníků, kteří jsou zaměstnanci úřadu. Úředníci jsou kvůli tomu pak obviňováni, že stavební řízení nevedou objektivně, což vede k odvolávání proti jejich verdiktům a prodlužování povolovacího procesu. Dostálová věří, že když úředníci nebudou zaměstnanci úřadů, nebudou mít na ně starostové vliv.

Podle opozice má však toto řešení řadu úskalí. "Stát bude muset pro úředníky vytvořit nová pracovní místa. A nikdo tyto lidi nemůže přinutit, aby na nová místa nastoupili. Obce navíc nebudou chtít přijít o schopné úředníky a mohou jim nabídnout jinou práci. Ve výsledku se tak může přihodit, že stát nebude mít dostatek úředníků," varuje Kupka. Obává se navíc, že změna přijde ve výsledku až na desítky miliard korun.

Cílem zákona, za nímž stojí Dostálová, je zkrátit čekání na stavební povolení maximálně na jeden rok. Žadatelé o stavební povolení by neměli obíhat desítky úřadů, ale podávat pouze jednu žádost. Ministerstvo si tím slibuje výrazné zlepšení současné situace, kdy získat povolení na stavbu bytového domu trvá v průměru pět let, u dálnic dokonce 13 let.

Dostálová od počátku tvrdí, že výrazného zrychlení je možné dosáhnout především vytvořením nového systému stavebních úřadů, stanovením pevných lhůt pro úředníky, převedením pracovníků takzvaných dotčených orgánů přímo do stavebních úřadů a zavedením opatření proti nečinnosti úředníků. Díky těmto změnám se podle ní bude na stavební povolení čekat maximálně rok, žadatel nebude muset pro jeho vyřízení obíhat desítky úřadů, vše navíc zařídí podáním jediné žádosti.

Nový systém má navíc podle Dostálové skoncovat se situací, kdy úředníci nerozhodují na různých místech stejně a projektanti často nevědí, jak správně "nakreslit" dokumentaci ke stavbě. Tato situace je dána tím, že v Česku existuje 12 typů obecních, speciálních a jiných stavebních úřadů, kde u různých staveb může probíhat více než 10 rozdílných druhů řízení.

Přestože se vláda s opozicí nemůže shodnout na budoucí podobě struktury stavebních úřadů, v několika klíčových věcech panuje jednota. Patří mezi ně digitalizace stavební správy, větší důraz na odstraňování černých staveb či větší pravomoce velkých měst, která si budou sama stanovovat své stavební předpisy.