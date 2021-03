Chceme postavit dětský hospic a paliativní středisko. Dává to větší smysl než mít 15 Porsche v garáži, uvedl v pondělí šéf Avastu Ondřej Vlček, když se svou manželkou Katarínou ohlásili vznik své rodinné nadace. Do té manželé vloží částku 1,5 miliardy korun určenou na podporu rodin se závažně nemocnými dětmi. Z ředitele globálního antivirového gigantu se tím stane jeden z největších filantropů mezi českými byznysmeny.

Vlčkovi už v podobné oblasti působí déle. Jejich charita Zlatá rybka od roku 2015 plní přání nevyléčitelně nemocným dětem. Ty se jejím prostřednictvím mohou osobně setkat se svými oblíbenými sportovci či zpěváky nebo jim Zlatá rybka kupuje třeba notebooky na hraní PC her. Ročně za plnění takových přání organizace vydá jednotky milionů korun.

Nová nadace má ale vedle podstatně většího rozpočtu i mnohem ambicióznější cíle. "Chceme umožnit, aby rodiče s nemocnými dětmi mohli i v nejtěžším období svého života prožít co nejvíce radosti. Rádi bychom pro ně vytvořili místo, kde snadno najdou to, co potřebují," uvedla k plánu na stavbu dětského hospice Katarína Vlčková.

Vlčkovi se nyní pouštějí do podobného dobročinného projektu, jaký před 11 lety rozběhli zakladatelé Avastu Eduard Kučera a Pavel Baudiš se svými manželkami. Ti se v rámci Nadačního fond Avastu věnovali především podpoře hospicové péče o umírající seniory, do níž vložili desítky milionů korun. Od letoška fond změnil název na Abakus a svůj záběr rozšířil. Nově se zaměřuje třeba také na podporu digitálního vzdělávání na tuzemských školách.

V pomoci předčí i bohatší Čechy

Ondřej Vlček patří k nejbohatším Čechům. Vděčí za to prodeji části svého menšinového podílu v Avastu i faktu, že stále drží přes 23 milionů firemních akcií. Podle magazínu Forbes Vlčkovo jmění čítá 4,2 miliardy korun. To znamená, že do nově vzniklé nadace převede přes třetinu svého nynějšího bohatství. V míře charitativní podpory tím šéf Avastu předčí i mnohé ještě movitější tuzemské miliardáře.

Velikost aktuálního jmění nejbohatšího Čecha Petra Kellnera Forbes odhaduje na 293 miliard korun. Jeho nadace, kterou spravuje se svou ženou Renátou, podle své poslední výroční zprávy z roku 2019 hospodařila s majetkem ve výši 576 milionů korun. V uvedeném roce poskytla téměř 90 milionů korun na vzdělávací projekty v Česku. Šéf skupiny PPF jejím prostřednictvím především platil školné pro děti z chudých poměrů, které studují na jeho soukromém gymnáziu Open Gate.

Ještě větší sumu, jež v roce 2019 přesáhla 850 milionů korun, má k dispozici Nadace Agrofert, která patří do svěřenského fondu miliardáře a premiéra Andreje Babiše (ANO). Nadace z této částky předloni vyplatila přes 58 milionů na nákup aut pro handicapované nebo na podporu různých neziskových organizací.

Podle posledních údajů Forbesu z roku 2016 sám Babiš v tomto roce na charitu vydal 112 milionů korun, následoval ho Kellner s bezmála 89 miliony. Mezi 10 největšími byznysovými filantropy se tehdy umístili i developer Radim Passer, zakladatelé Avastu Kučera s Baudišem nebo majitel skupiny KKCG Karel Komárek.

Komárkova nadace se loni zviditelnila nákupem 12 klavírů společnosti Petrof za cenu 5,3 milionu korun. Nástroje měl původně získat čínský odběratel, který ale objednávku zrušil kvůli návštěvě šéfa Senátu Miloše Vystrčila (ODS) na Tchaj‑wanu. Nakonec klavíry díky Komárkovi zamířily do tuzemských základních uměleckých škol, které je získaly bezplatně.

Podnikatel charitě odkáže třetinu majetku

Na dobročinné projekty ve velkém nepřispívají jen čeští miliardáři. Vlastní nadaci provozují například i chemici Hana a Dalimil Dvořákovi. Jejich organizace Experientia jen loni vynaložila 200 milionů korun na podporu mladých vědců. Část peněz pocházela z licenčních poplatků za antivirové látky, které Dvořáková pomáhala vyvinout ve skupině Antonína Holého v Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd.

Ústecký podnikatel a politik Martin Hausenblas zase loni na podzim uvedl, že ve své závěti odkazuje třetinu majetku dvěma neziskovým organizacím. Ústecká komunitní nadace a Nadace Via se po jeho smrti rovným dílem podělí asi o 300 milionů korun.

Hausenblas je zakladatelem přepravního start-upu Liftago, do kterého investoval i majitel technologické firmy Livesport Martin Hájek. I ten loni pro HN uvedl, že část svého bezmála desetimiliardového jmění rovněž odkáže na charitu. V zahraničí se k podobným krokům už před lety odhodlali třeba zakladatel Microsoftu Bill Gates se svou ženou Melindou či investor Warren Buffett.

I v Česku je soukromé dárcovství na vzestupu. Předloni Češi na dobročinnost darovali rekordní částku, téměř 8,5 miliardy korun, což bylo o půl miliardy více než předešlý rok. Kolik Češi na charitu vydali loni, se zatím neví. Jen objem peněz zasílaných prostřednictvím dárcovských esemesek (DMS) se ale v uplynulém roce navýšil. Za celý rok 2019 takto lidé vynaložili celkem 40,5 milionu korun. Jen od loňského ledna do listopadu už to bylo přes 42 milionů, vypočítalo Fórum dárců.