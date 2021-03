Bistro Vas-y Vas-y v Pštrossově ulici v centru Prahy bylo koncem 90. let docela pojmem. Scházeli se tam umělci a lidé z reklamy, před kavárnou se často táhly fronty. Bohémský ruch kolem sebe tehdy trochu užasle pozorovala jedna ze tří spolumajitelek Vas-y Vas-y Adéla Krausová. Rodačce z Malé Strany, která si předtím přivydělávala v restauracích jako brigádnice, přišel nápad s vlastním bistrem jako něco, co stojí za zkoušku. Jak ale rozprávěla s hosty, kteří měli co dočinění s marketingem a kreativou, došlo jí, že by to mohlo být zajímavější než postávat za barem a pultem.

"Tak jsem to zkusila. A opravdu od píky, v roce 2000 jsem nastoupila na recepci do reklamky," vzpomíná. A chybu podle všeho neudělala, protože zatímco francouzské bistro odvál čas, ona se vypracovala mezi oborovou elitu a od roku 2017 stojí v čele agentury WMC/Grey. Na konci února navíc dostala v Londýně prestižní cenu Female Frontier Awards pro talentované ženy ze světa marketingu a médií. "Úsilí, které jsem své práci vždycky věnovala, mělo smysl. Jsem si dobře vědoma skutečnosti, že prostředí byznysu je k ženám leckdy nevlídné. Musíme překonávat předsudky, dlouholeté nastavení společnosti i svá vlastní osobní dilemata plynoucí z oddanosti rodině," okomentovala na profesní síti LinkedIn svůj úspěch.