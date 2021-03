První lockdown byl přesně před rokem. Andrej Babiš pár dní na to slíbil pomoc ve výši bilionu korun. Kolik zatím podnikatelům vláda dala doopravdy? Spočítal to redaktor Martin Ťopek. Na co je vlastně maturita a jak by měla vypadat? Odpovídá expert společnosti Scio a pedagog Jan Kaczor.

