Deset let od výročí jaderné havárie ve Fukušimě. Jak se od té doby proměnila jaderné energetika a energetika vůbec? O tom hovoří redaktor Petr Lukáč. Koupit si firmu a přitom ji vůbec nenavštívit? To je realita covidové doby. O tom, jak se teď kupují a prodávají firmy, hovoří Petr Kříž, šéf fúzí a akvizic společnosti Vafo miliardáře Pavla Boušky. Poslechněte si také, co si myslí jejich partneři na Západě o současném Česku.

