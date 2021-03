Plzeňská kovárna Czech Precision Forge a.s. (CPF) se výrazně prosadila v obranném průmyslu, který dnes tvoří přes 35 procent tržeb podniku. Jde hlavně o velká hliníková kola pro obrněnou techniku pro západní firmy. Zvyšuje také dodávky dílů do velkých lodí, které převážejí stlačený zemní plyn, klikových hřídelí do kompresorů na těžbu nafty, turbínových lopatek do elektráren i vrtulových nábojů a listů do letadel. Výkovky z 90 procent vyváží do 15 průmyslových zemí, hlavně Itálie a Nizozemska, ale i do USA, Ruska a na Ukrajinu, řekl ředitel a hlavní spolumajitel Vladimír Rada.

"Dobře se rozvíjí Rakousko, Izrael a Velká Británie, kde skončila řada kováren. Pokud by to brexit nepřerušil, tak by byl odbyt výborný, protože shánějí kapacity," uvedl.

CPF je jedinou kovárnou ve střední Evropě, která dokáže protiběžnými buchary vykovat velké zápustkové výkovky od osmi do 730 kilogramů. Kromě klasické konstrukční oceli zpracovává také speciální materiály, které žádá energetika i klasické strojírenství. Hliník už tvoří přes 30 procent, jednotky procent titan a nimonic.

Ekonomická krize a pandemie snížily loňské tržby podniku meziročně o třetinu proti běžným letům, na 270 milionů korun, což bylo od vzniku firmy v roce 2003 nejméně. "Z toho jsme ale měli 21 milionů korun EBIDTA (zisk před započtením daní, úroků a odpisů), tedy osm procent, což není špatné. Na to, že jsme tři čtvrtě roku vyráběli tři týdny v měsíci, jsou výsledky dobré," uvedl Rada. Podnik nejde cestou maximalizace tržeb, ale maximalizace produktivity práce, což je podle něj jediná cesta. Letošní rok zatím vypadá lépe, řekl.

Meziroční pokles tržeb byl zaviněn pandemií pouze částečně. "Poptávka začala oslabovat už od srpna 2019, kdy se o covidu nemluvilo. Říkali jsme si, že nastává nějaká cyklická krize, kterých už jsme zvládli několik, a na počátku roku 2020 jsme na ni byli připraveni," řekl Rada. Podnik, který postupně zavádí automaty, roboty a zeštíhluje, ještě více stlačil výrobní náklady a počet lidí. V roce 2003 měl 280 zaměstnanců, dnes jich má 104 a tři agenturní, což je technologické dno. "Pokud se poptávka zmátoří, nabereme maximálně šest zaměstnanců," řekl.

CPF nejde cestou levných výrobků. "Proč bychom měli být levnější než západní konkurence? Dodáváme stejnou kvalitu za stejných podmínek," uvedl Rada. Podnik chce mít kvalitní lidi a investovat do nového zařízení. "A na to se nevydělá tím, že se podbídneme cenou," řekl.

Pro energetiku, která tvoří asi pětinu produkce, vyrábí CPF hlavně turbínové lopatky do Nizozemska, Ruska a na Ukrajinu. Finská Wärtsilä odebírá ojnice pro dieselové motory do stacionárních elektráren a hlavně lodí na převoz stlačeného zemního plynu. Dalšími produkty jsou třeba kardanové hřídele pro železniční stroje a převodovky. Zmetkovitost si firma drží do jednoho procenta. "Máme více dokončovacích ploch než výrobních. Testování trvá déle než klasická výroba," uvedl Rada. Každý výrobek přejímají klasifikační společnosti.