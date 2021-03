Skupina Rockaway založila loni v létě nový fond na investice do kryptoměn a technologických start-upů. Trefila se zrovna na začátek nové horečky, která žene ceny digitálních mincí a projektů strmě vzhůru. A po tři čtvrtě roce dělá česká firma svým investorům velkou radost: hlásí zhodnocení o enormních 500 procent.

"Chtěl jsem udělat z Rockaway světovou firmu, v Evropě v té době nebyl žádný pořádný blockchainový fond, a tak jsem řekl kolegům: Chci to udělat a pojďme do toho," popisuje začátky Viktor Fischer, zakladatel Rockaway Blockchain Fund. Ten přišel do skupiny před pěti lety z poradenské firmy McKinsey, původně měl na starosti investice do start-upů.