V případu krachující slovensko­-české finanční skupiny Arca Investments dochází k dalšímu zvratu. Jeden ze zástupců věřitelů podává nový insolvenční návrh a tvrdí, že změněný právní přístup zvýší šance na uspokojení pohledávek. Arca dluží skoro dvěma tisícovkám věřitelů zhruba 18,6 miliardy korun. Většina z nich investovala do riskantních směnek se slibovaným vysokým výnosem.

Pražský advokát a expert na insolvence Jan Langmeier, který zastupuje asi sedm desítek věřitelů Arcy, v úterý oznámil, že podal nový návrh na insolvenci v Česku. Arca podle něj podnikala jako svého druhu banka a proto má její úpadek podléhat jiným pravidlům, než jakými se řídí dosavadní insolvenční návrh. Ten na sebe podala sama firma začátkem roku. Městský soud v Praze tento návrh už zamítl a v následujících týdnech ho má posoudit ještě Vrchní soud.

Na novém návrhu je podstatné hlavně to, že s ním podle Langmeiera "výrazně stoupají šance věřitelů na vymožení větší části pohledávek". Dodal, že je ho tým je v případě nečinnosti ČNB připraven vymáhat pro svoje klienty náhradu škody po státu.

Langmeier začal na případu spolupracovat s insolvenčním specialistou Radkem Vojtkem, který do loňského roku působil jako hlavní právník České národní banky. Oba nyní tvrdí, že s novým návrhem by se v řešení úpadku Arcy měla angažovat také ČNB, která na banky a finanční instituce dohlíží. Krachující skupina je podle jejich výkladu finanční instituce, která soustavně přijímala peníze od veřejnosti za své směnky a dluhopisy, a z nich pak poskytovala úvěry svým firmám. Nebyla ale takto právně zakotvena a nebyla pod potřebným finančním dozorem. Nový insolvenční návrh pracuje s tímto výkladem a počítá proto i s jiným insolvenčním procesem.

Vojtek při oznámení podání nového insolvenčního návrhu upozornil, že podobné případy už v České republice rozhodoval i Ústavní soud, například v kauze společností Uber. Ta poskytovala stejné služby jako klasická taxislužba, neměla k tomu ale potřebnou licenci. Ústavní soud proto v roce 2018 rozhodl, že i když Uber licenci na taxislužbu nemá, neznamená to, že není taxislužbou se všemi právy i povinnostmi.

V kauze insolvence Arcy se v současnosti hraje o to, zda se řízení uskuteční v České republice, kde by firma měla měkčí podmínky pro reorganizaci, nebo na Slovensku. S koncem ledna totiž skupině na Slovensku skončila ochrana před věřiteli a jeden insolvenční návrh nyní leží už i u slovenských soudů. Jan Langmeier teď tvrdí, že nový insolvenční návrh znamená i větší šance na to, aby se celý proces odehrál v Česku.