Miliardáři Petr Kellner, Daniel Křetínský a Patrik Tkáč, kteří vložili peníze do skupiny Mall, jednoho z největších internetových prodejců ve střední a východní Evropě, zvažují prodej části svých akcií na burze. Tvrdí to specializovaný web Mergermarket. Současní vlastníci by tím využili momentálního zájmu investorů o projekty z oboru e-commerce, a pro ztrátový podnik by tak mohli získat další kapitál.

PPF nejbohatšího Čecha Kellnera má v Mall Group 40procentní podíl a stejný podíl má i společnost EC Investments Křetínského a Tkáče. Obě skupiny do Mallu vstoupily v roce 2017. Rockaway Capital internetového podnikatele Jakuba Havrlanta je akcionář s podílem 20 procent a s manažerskou kontrolou.