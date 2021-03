Hospodářské noviny · Jaká firma je “best in covid”, Zemanův tyárt a jak se má gorilí samec Richard

Že je stoprocentní nemocenská v karanténě genocida průmyslu? Houby. Našli jsme českou výrobní firmu, která je opravdu best in covid a stoprocentní nemocenskou zavedla už dávno. Povíme, jak to dělá. Také si řekneme, jak rozumět Zemanovu divadlu s čínskou a ruskou vakcínou. A poptáme se šéfa pražské zoo Mirka Bobka, jak se má gorilí samec Richard, který chytil koronavirus.

Poslechněte si celý náš podcast Ranní brífink. Držíme v něm krátký formát do deseti minut, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.

Nejnovější díl Ranního brífinku a také epizody dalšího podcastu Poprvé si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty a také v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.