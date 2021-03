Už několik týdnů se česká automobilka potýká s nedostatkem polovodičových čipů, které jsou klíčovou součástí řídicích jednotek, palubních počítačů a dalších elektronických zařízení vozů. "Problém s polovodičem přišel trochu neočekávaně. Problém, kterému čelíme, nelze vyřešit přes noc. První polovinu letošního roku se budeme pravděpodobně potýkat s nedostatkem různých dílů," připustil v rozhovoru pro CNBC šéf Škody Auto Thomas Schäfer.

Automobilka, která je součástí německého koncernu Volkswagen, má kvůli chybějícím součástkám už několik týdnů problémy s montáží nejprodávanějšího modelu Octavia a také populární Fabie. Musela dokonce již zrušit některé směny a částečně přeskupit výrobu ve svých závodech v Mladé Boleslavi a v Kvasinách na Rychnovsku. Kapacitu, která se tam uvolnila po modelech, pro které nemá dostatek čipů, využila například k navýšení produkce elektrického modelu Enyaq iV. "Snažíme se zvýšit výrobu u Enyaqu, abychom mohli provádět flexibilní změny a vyrábět více Enyaqů a o něco méně Octavií. Samozřejmě to je něco, co musíme řešit, a nevíme, zda a kdy nové dodávky dorazí. Zatím to zvládneme, ale posledních pár týdnů nebylo hezkých," přiznal Schäfer.