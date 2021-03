Internetovým seznamkám lockdown prospívá. Lidé by se sice neměli stýkat, ale o to víc si chtějí popovídat. Už několik Čechů se ale spálilo na Tinderu – podlehli kouzlu krásných žen, které je lákaly nejen na společné chvilky, ale i na investování do údajně vysoce ziskových produktů. Šlo ovšem o podvod, s kterým teď má plné ruce práce policie. A Putinův Kreml u příležitosti dnešních devadesátin Michaila Gorbačova vzkazuje: Nic jako perestrojka se v dějinách Ruska už nebude opakovat.

