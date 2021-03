Dosud se o testy na covid zajímali hlavně lidé, kteří se cítili nemocní, setkali se s někým nakaženým nebo potřebovali prokázat, že v sobě koronavirus nemají. Teď se k nim přidávají firmy. Tisíce českých podniků shání narychlo testy pro své zaměstnance. Poté co premiér Andrej Babiš (ANO) v neděli oznámil, že vláda přikáže firmám testovat své pracovníky od 5. března, začaly dodavatelům chodit objednávky za desítky milionů korun.

Babiš zároveň pohrozil, že podniky s neotestovanými pracovníky budou muset přerušit provoz. Pokud neuposlechnou, hrozí jim vysoká pokuta. O přesných podmínkách testování ve firmách rozhodovala včera vláda, výsledek ale do uzávěrky nebyl známý.

V pondělí to byl přesně rok od prvního případu nákazy koronavirem v Česku. Od té doby ji prodělalo více než 1,23 milionu lidí a 20 469 lidí s ní do včerejška zemřelo. Nakažených je nyní 148 960 lidí, nejvíc za celou dobu. Česko patří k nejhůř postiženým zemím a šíření epidemie se tu nedaří dostat pod kontrolu. Roste proto tlak na vládu, aby na několik týdnů zcela uzavřela průmysl. Kvůli ekonomickým dopadům to kabinet odmítá a volí povinné testování ve firmách.