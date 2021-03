Velká výzva pro firmy, aby začaly co nejvíce a co nejdříve testovat. Posílá ji muž, který měl loni v létě přijít, ale nepřišel, tedy Pavel Řehák, šéf Direct pojišťovny. Ve velkém tématu o testování ve firmách ho doplní majitel největší české mlékárny Milan Teplý. Dále se dozvíte, že je to právě rok od začátku fitness stylu života druhého nejbohatšího Čecha Radovana Vítka a především to, jak a proč vypadá nový design Hospodářských novin.

