Nevyplatilo by se zavřít kvůli covidu na pár týdnů průmysl? Ekonom CERGE-EI Filip Pertold si myslí, že ano, a vysvětlí vám velmi plasticky proč. Kalifornská továrna Tesly musela zastavit výrobu nejpopulárnějšího modelu Tesla 3. Je za tím globální čipový hladomor a komentátor HN Luděk Vainert objasní, proč k němu došlo a proč se ho musí bát nejen Elon Musk. Plus osobně ve stručnosti objasním, proč není radno v Česku poptávat to, co se nazývá vznosně "vládou národní záchrany".

