Do Česka přišel druhý audit zemědělských dotací pro firmu Agrofert. Měl by potvrdit ten první: že český premiér Andrej Babiš je ve střetu zájmů. Podíváme se živě na jeden z největších zbrojařských veletrhů na světě do Abú Dhabí, na nějž přes všechny koronavirové nástrahy odjeli zástupci českých firem a uzavírají tam nové obchody. Vysvětlujeme, jak se vyznat v nových pravidlech polské vlády pro překračování hranic. A pak nabídneme možnost, jak si i dnes bezpečně projet celou Evropu.

