Váháte, jestli můžete mít respirátor jen čínský, nebo i český a jak je to vlastně s nanorouškou? A jak hodnotit rozhodování vlády? Zeptám se Jiřího Kůse, předsedy Asociace nanotechnologického průmyslu ČR a šéfa firmy nanoSpace. Sestavit rozpočet obří nemocnice, jako je ta pražská v Motole, není jednoduché. Když přijde ještě pandemie koronaviru, stává se z toho magie. Ředitel nemocnice Miloslav Ludvík se v Ranním brífinku pokusil vysvětlit, jak se covid účtuje. Uslyšíte sami, co to je za detektivku.

