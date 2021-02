Firmy z českého zbrojního průmyslu prožívají v těchto dnech malý svátek. Zástupci pětadvaceti z nich se totiž zúčastní jednoho z největších světových veletrhů svého oboru, IDEX v Abú Dhabí ve Spojených arabských emirátech, který se koná od 21. do 25. února. V době, kdy se podobné akce po celém světě ruší nebo odkládají, je veletrh na Blízkém východě, kde země mohutně investují do nákupu zbraní a s nimi spojené další techniky, klíčový i pro české firmy, které neváhají s vysokými náklady a překonávají různé logistické komplikace.

Například firma Excalibur Army ze skupiny Czechoslovak Group místo cesty po zemi, která byla prakticky nemožná, do Abú Dhabí dopravila ke světové premiéře novou samohybnou houfnici DITA letecky. "IDEX je jednou z nejvýznamnějších světových výstav v oboru obrany a účast firem se domlouvá a smluvně řeší až s dvouletým předstihem. Z hlediska vystavovatelů je to také nejdražší výstava. Za těchto okolností je přirozené, že organizátoři udělali vše pro to, aby mohla i v podmínkách pandemie proběhnout," řekl Andrej Čírtek, mluvčí Czechoslovak Group.