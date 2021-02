Vyvinul čidla, která měří úhly náklonu a vibrace a tím dokážou varovat před zřícením mostu, budov nebo před sesuvem půdy. Za tento systém Petr Klokočník získal například cenu v soutěži Microsoft Awards pro IT projekty, které mění životy lidí k lepšímu. Právě o začátcích svého podnikání a založení start-upu Statotest ve spolupráci s Libereckým krajem mluvil v další epizodě podcastu Poprvé.

K podnikání a technologiím měl Petr Klokočník blízko od malička. Jeho otec byl technikem a maminka programátorkou. On sám chodil do kroužků techniky a zhruba v devíti letech dostal první počítač. "Byl to ZX81. Nejspíš jsem byl jedno z prvních dětí v Československu, které mělo takový počítač doma," vyprávěl Petr Klokočník v podcastu Poprvé.

Tohle zařízení ho obrovským způsobem ovlivnilo, i proto se později rozhodl, že zamíří na vysokou školu studovat kybernetiku. "Okouzlilo mě, že počítače mohou dělat něco samy."

Po studiích však nezamířil do mezinárodních firem, aby tam pracoval jako vývojář, ale vrátil se domů do Jablonce, aby pomohl zachránit otcovu společnost Cotrex, která prodávala počítače a dělala jejich servis.

Po několika letech práce ve firmě, kterou po otci převzal, se v roce 2018 vrhl na inovace, založil start-up Statotest a začal vyvíjet software a čidla, která dokážou upozornit na pád budov, mostů či sesuv půdy. "Prvním impulzem byl pád Trojské lávky v Praze na konci roku 2017," popisoval, proč začal s vývojem unikátních senzorů.

O několik měsíců později sledoval ve zprávách pád Morandiho mostu v italském Janově. To byla definitivní událost, která libereckého podnikatele Klokočníka utvrdila, že se musí vývoji čidel Statotest věnovat: "V Itálii šlo o zanedbání. Tehdy jsem si řekl, že to chce systém, který dokáže takovým pádům zabránit a zachránit lidské životy."

Se zakládáním start-upu si však úplně nevěděl rady, neměl s tím žádné zkušenosti. Jak mu v tomto ohledu pomohl Liberecký kraj a jak vypadá jejich spolupráce při vývoji? Kdo je ideálním zákazníkem Statotestu a kde všude jeho čidla chrání před neštěstím? Jak zachránil firmu svého otce v 90. letech před krachem? Také o tom mluvil Petr Klokočník v další epizodě podcastu Poprvé.

Tento text a podcast jsou součástí projektu O datech a lidech, jehož partnerem je společnost Microsoft.

Nejnovější díl a také předchozí epizody podcastu Poprvé si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty a také v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.