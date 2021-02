Dan Kruml už se těší, jak v pondělí po takřka dvou měsících otevře svoje vyhlášené knihkupectví v domě Kryštofa z Gendorfu v centru Vrchlabí na úpatí Krkonoš. "Byl to totální nesmysl a ohromná nespravedlnost. Kdekoliv jste vlezli do Kauflandu či Lidlu, byla hlava na hlavě. Když jsou u nás tři lidi, tak je to hodně, ale přesto musíme mít zavřeno," hodnotí vrchlabský knihkupec, který rodinnou prodejnu v podhorském městečku provozuje už přes dvacet let.

Knihkupectví musela mít – stejně jako většina obchodů, které neprodávají životně důležité zboží či potraviny - zavřeno šest týdnů na jaře a takřka dva měsíce na podzim. Otevřít mohla až 3. prosince za dodržování přísných opatření. To trvalo jen dva týdny a nový nárůst nakažených covidem-19 uzavřel část obchodů včetně knihkupectví potřetí. Poté co poslanci odmítli znovu prodloužit nouzový stav, by se mohla znovu otevřít v pondělí.