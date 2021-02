Čtenářský dotaz Uvažuje se o výstavbě přečerpávacích vodních elektráren v Podkrušnohoří v rámci rekultivace krajiny po důlní těžbě jako možných velkých akumulačních zdrojů OZE ? A proč už se pro tento účel nezadala nějaká hydrogeologická studie,která by byla schopna kvantifikovat potenciál těchto zdrojů?

Čtenářský dotaz Jakým způsibem hodlá stát nastavit podmínky pro čerpání dotací z Modernizačního fondu pro nové fotovoltaické elektrárny tak, aby: a) nedošlo k diskriminaci menších projektů b) nedošlo k diskriminaci inovativních projektů na bázi plovoucích či agrifotogvoltaických instalací, které mají vyšší investiční náklady než pozemní FVE stavěné na brownfieldech?

Čtenářský dotaz Chápou účastníci těchto diskuzí, že dokud stát nezmění svou strategii je tato diskuze marná. Pokud má stát jedinou strategii a to za každou cenu a bez ohledu na celkovou výši subvencovat stavbu jednoho mamutího bloku JEDU a to soukromému subjektu (ČEZ) a nic více, není možné o české energetice seriózně diskutovat. Když to úplně přeženu "záměrně". Všechno bude levnější a pro tento projekt zásadně riskantní. Stát tedy bude ostatním zdrojům nucen házet klacky pod nohy. To se děje.

Čtenářský dotaz Co se v ČR dosud udělalo pro to, aby přenosová soustava elektrické energie mohla přenášet daleko více OZE?

Čtenářský dotaz Proč bychom vlastně měli rozšiřovat jadernou elektrárnu? Bude to velmi drahá elektřina z kapes občanů. Obnovitelné zdroje jsou přeci daleko levnejsi způsob výroby elektřiny.

Čtenářský dotaz Jelikoz kazdy rok vyvarime skoro 20Twh EE a vypneme nejspinavejsi uhelky,tak proc mame stavet dukovany 2,tak emise splnime okamzite?Tak se zadluzime na x desetileti.mrary ukazaly ,ze elektromibilita je nesmysl

Čtenářský dotaz Dobrý den, Pokud se máme ve 30. letech odpoutat od uhlí a časem i zemního plynu, tak výstavba jednoho bloku v JEDU (fakticky jenom náhrada za dosluhující bloky) nebude stačit a rozvoj OZE jakožto nestabilních zdrojů vyžaduje brát v potaz možnosti akumulace. A proto bych se rád zeptal na plánované investice, pobídky a studie v oblasti hlavně sezonní akumulace, které by bylo možné šetrně realizovat na území ČR?

Čtenářský dotaz O kolik zdraží systémové služby spojené se stabilitou soustavy a bezpečnosti dodávek v případě, že nebudou ani staré uhelné ani nové jaderné bloky?

Čtenářský dotaz Rakousko JE ani nespustlo,Nemecko bude JE zavirat,my naopak EE vyvazime a jeste budeme stavetnovou JE novou,neresime nahodou problemy s EE za nekoho jineho,nam zbudou dluhy a jaderny odpad.Zatim se vsady EE plytva.Je potreba zavest +++ spotrebice aby vydrzely alespon 10 let za cenu B, s tech se stane neprodejny smejd.Proc se CT zbavila satelitniho vysilani 99% pokryti? Dvakrat budovala DVB T a jeste to nekde nejde poradne,Kolik elektriny vcetne vykryvacich vysilacu to sporada za 24 h ?

Čtenářský dotaz Kdy do Česka dorazí praxe využívání přebytků malých solárních elektráren na střechách domů nebo větrných elektráren komunitně, t.j abych svůj přebytek adresně dodal konkrétnímu spotřebiteli a co je pro to legislativně potřeba?

Čtenářský dotaz Chtěl bych se zeptat, jak to vypadá se státní energetickou koncepcí? Není v tuto chvíli na místě udělat robustní koncepci energetiky, která určí budoucí optimální energetický mix ČR, a která bude brát v potaz jak technické, tak ekonomické aspekty jednotlivých zdrojů a jejich pozitivní a negativní externality? Výsledkem by tak byl energetický mix, který přinese ČR největší blahobyt a odpověď na otázky ohledně nového jaderného bloku nebo jaké technologie podpořit v rámci modernizačního fondu.

Čtenářský dotaz Dobrý den, je v České republice počítáno s jadernými teplárnami, pokud ano, kde a v jakém časovém výhledu. Děkuji!

Čtenářský dotaz Zajímalo by mne proč se podporuje výstavba pouze na číslech popisných, neboli na domech, a proč ne na číslech evidenčních , neboli na chatách, když dnes je možno bydlet na chatách i trvale? Proč se nepodporují mfotovoltaické elektrarny spíš podle množství spotřebovávané elektřiny?

Čtenářský dotaz Současná rozvodná síť v koncové části počítá s malou soudobostí odběru. Pokud ale dojde k přechodu na ekektromobilitu a uživatelé navíc budou budovat dotovaná poloostrovní Ĺ•eĹ›ení, změní se odběr na zcela soudobý (svítí slunce, jedu na ostrovní provoz, žádný odběr, v noci všichni nabíjí auta). Znamená to, že se musí vyměnit všechny rozvody v “poslední míli” a výrazně navýšit jejich špičková kapacita přenosu. Dojde jenom ke zdvojnásobení ceny distribuce (vše postavit znovu) nebo to bude i dražší?

Čtenářský dotaz Dobrý den, proč se v diskusích k energiich vynechávaji fuzni reaktory? Jeden zkušební se teď staví ve francii a když bude testování uspesne bude údajně stačit cca 6 fuznich reaktoru pro celý svět. Ale to zas vyběhne Čez z tou písničkou o sobestacnosti v energiich že?

Čtenářský dotaz Dobrý den, technické ztráty přenosové soustavy činí 22,5%. Očekávané technologické náklady na 1200 MWe bloku Dukovan jsou 300 mld. Kč, takže reálná dodávka koncovým zákazníkům činí 6,5 TWh (pokud se vůbec podaří postavit). Pokud bychom použili mix (FVE + Baterie) + Kogenerace, tak tyto investiční náklady vychází na 97 mld. Kč + 30 mld. Kč (v létě FVE + baterie, v zimě kogenerace teplo + elektřina). Mohly by se zapojit i baterie ke stávajícím FVE. Pane Nedělo, zkusíte na tom pracovat?

Čtenářský dotaz Jan Kašínský dělal zajímavou simulaci, kdy vzal rok 2016 a nasimuloval ČR pomocí OZE v různých variantách. V té pro OZE maximální to bylo takto: Instalovaný výkon solárů by byl 17 GW –více než 8 x více než je současný stav. Výkon VE pak 12 GW – cca 40 x více než je nynější výkon. Akumulace 12GW na 3 dny (tedy 18x Dlouhé Stráně) a stejně byl nutný dovoz 3 TWh, v zimě, kdy i sousedi mají deficit(výroba z OZE je korelovaná). Vše při vytápění domácností plynem a uhlím a auta na benzín. Co s tím ?

Čtenářský dotaz Mají dodavatelé energie z OZE povinnost zajišťovat stabilitu dodávky? Jaké jsou zvažované reálné možnosti vykrývání období s nízkým výkonem OZE? Zvažuje se i cesta silné regulace odběru (vypínání továren) podle dodávek OZE, nebo je nutné upravovat primárně výrobu podle poptávky?

Čtenářský dotaz Dobré ráno , chtÄ“l bych se zeptat na budoucnost podpor pri využití biomasy,konkrétnÄ“ rychlerostoucích drevin v nastupující nové energetice a zda biomasa najde své uplatnÄ“ní i v buducnu,díky za odpovĂŞd.

Čtenářský dotaz Jak dopadlo dotazníkové šetření MPO ve věci kontroly prekompenzace FVE postavených v letech 2009-2010?

Čtenářský dotaz Pro p. Neděli: Rozvoji domácích střešních FVE brání povinnost měření vyrobené elektřiny po fázích. Tuto povinnost uplatňuje ČR jako jediná v Evropě. Kdy dojde ke zrušení povinnosti fázového měření?