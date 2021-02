Čínská internetová firma Tencent Holding vstoupila jako minoritní akcionář do největšího českého vývojáře her Bohemia Interactive. V úterý to sdělili zástupci české společnosti, cenu transakce ani velikost prodaného podílu nezveřejnili. Bohemia bude i nadále fungovat pod současným vedením manažerského týmu, majoritní podíl zůstává v rukou dosavadních českých majitelů.

"Jsme rádi, že prohlubujeme naše vztahy s Tencentem, jednou z nejvýznamnějších internetových i herních společností na světě. Těšíme se, že budeme pracovat na našich současných i budoucích projektech s podporou silného partnera, který nás po mnoho let zná a chápe náš jedinečný přístup k vývoji on-line her," uvedl ředitel Bohemia Interactive Marek Španěl.

Firma se tak podle něj zařadí po bok špičkových světových herních studií, ve kterých působí Tencent jako strategický investor, jako jsou Epic Games nebo Paradox Interactive.

Související 29. 1. Chystá se největší herní obchod v Česku. Bohemia Interactive chce se silným investorem mezi světovou elitu 29. 1. Nejúspěšnější videoherní firma z Česka připravuje krok, který nemá v jejím oboru v tuzemsku obdoby. Bohemia Interactive, jejíž hry v čele s...

Informaci, že by Tencent měl koupit Bohemia Interactive, uvedl loni specializovaný server The Information s odvoláním na obeznámený zdroj. Česká firma ale tehdy zprávy o transakci popřela. The Information hovořil o nákupu 70 až 80 procent firmy za zhruba 260 milionů dolarů, což tehdy představovalo více než šest miliard korun. Teď je ale hodnota Bohemie vyšší. Podle předběžných výsledků loni firma utržila přes 1,6 miliardy korun, na tržbách meziročně posílila o 100 milionů. Údaj o hrubém zisku EBITDA, podle jehož násobků se podniky oceňují, studio ještě nezveřejnilo. Také hrubý zisk by měl ale vzrůst z předloňských 675 milionů korun. "Pokud by za loňský rok atakoval jednu miliardu, mohla by být hodnota celé firmy 13 miliard korun i více," odhaduje analytik Martin Cakl ze společnosti Patria.

Kdyby se Bohemia rozhodla prodat třeba 40 procent akcií, inkasovala by podle zmíněného odhadu pět miliard korun. To je mnohem víc, než za kolik se předloni prodaly stoprocentní podíly v tuzemských studiích Warhorse a Beat Games. Za tvůrce historické strategie Kingdom Come zaplatila švédská skupina THQ Nordic přes jednu miliardu korun. Podobnou sumu měl podle analytiků vydat Facebook za Beat Games, autora světově nejúspěšnější hry pro virtuální realitu Beat Saber.

Celý herní průmysl teď těží z růstu trhu na celém světě. Loni podle odhadu analytické firmy Newzoo posílil o 20 procent a dosáhl obratu 175 mi­liard dolarů (3,8 bilionu korun). Hraní her se lidé v koronakrizi věnují více, aby se zabavili v době, kdy musí trávit hodně času doma. Proto roste i Bohemia, i když loni nevydala žádný nový titul.

Nejsilnějším trhem české firmy jsou USA, dvojkou bylo dlouho Německo. "Loni ho ale vystřídala Čína," říká Španěl. Distribuce her do asijské země je složitá, jejich vydání tam dlouho posuzují úřady. Proto je pro Bohemii výhodné se spolehnout na místního partnera, jako je právě Tencent. Díky vstupu Číňanů mezi akcionáře by se pozice studia na tamním trhu měla ještě zlepšit.