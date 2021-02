Realitní server Bezrealitky.cz koupil poloviční podíl v realitní firmě Maxima Reality. Ředitel Bezrealitky.cz Hendrik Meyer bude v Maxima Reality jednatelem, její majitel Vladimír Zuzák zůstane ve funkci ředitele. Firmy o tom v úterý informovaly na on-line konferenci. Cenu transakce ani jedna strana nezveřejnila.

Společnost Bezrealitky.cz zároveň spouští pro zákazníky novou službu, takzvaný Komfort. Je určená pro všechny, kteří si na prodej vlastní nemovitosti svépomocí netroufnou, nemají čas anebo potřebují pomoci, protože bydlí v jiné lokalitě, než kde prodávají nemovitost.

"Novou službu chceme nabízet co nejdříve po celé republice. Abychom dokázali odbavit všechny zájemce, potřebujeme v podstatě ihned desítky prověřených specialistů v jednotlivých krajích. To rozhodně nebylo v našich silách, proto jsme hledali a našli vhodného partnera," uvedl Meyer.

Bezrealitky.cz nabízí možnost přímého prodeje nebo pronájmu nemovitosti bez asistence realitního makléře. Podle firmy její portál měsíčně navštíví více než půl milionu lidí. Čistý zisk serveru v Česku loni meziročně vzrostl o třetinu na 19,5 milionu korun. Tržby se zvýšily o čtvrtinu na 50 milionů korun.

Maxima Reality je česká realitní kancelář, která poskytuje služby při prodeji a pronájmu nemovitostí. Na trhu působí 23 let. Od roku 2019 je jejím majitelem Vladimír Zuzák, předtím spadala do holdingu Finep. Dříve se specializovala především na Prahu a střední Čechy. Loni oznámila, že chce vstoupit do všech regionů.