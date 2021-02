Maloobchodní tržby v Česku kromě prodejů aut loni poprvé od roku 2012 meziročně klesly, a to bez očištění o sezonní vlivy o 0,6 procenta. Nejvíce pokles postihl prodejny oděvů a obuvi. Vyplývá to z údajů, které v pátek zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). S očištěním loňské tržby v maloobchodě klesly o 0,9 procenta. Za samotný prosinec tržby naopak meziročně vzrostly bez očištění o sezonní vlivy o 3,7 procenta a s očištěním o 1,4 procenta. Ve většině měsíců roku 2020 ale tržby ve srovnání s předchozím rokem klesaly. Pokles není podle analytiků dramatický. Vzhledem k pandemii koronaviru a restrikcím je to spíše pozitivní výsledek.

"V prosinci byl po část měsíce povolen maloobchodní prodej ve všech prodejnách, což se projevilo meziročním zvýšením maloobchodních tržeb o 3,7 procenta," sdělila ředitelka odboru statistiky služeb ČSÚ Marie Boušková. "Například prodejny s výrobky pro domácnost měly meziročně o více než osm procent vyšší tržby. Tržby za prodej prostřednictvím internetu si také v prosinci udržely více než 30procentní růst," doplnila. Meziměsíčně dokonce v prosinci maloobchodní tržby stouply o více než osm procent.

Za celý rok 2020 se výrazně meziročně snížily třeba tržby obchodů s oblečením a obuví, a to o 29,6 procenta. Prodejny s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci zaznamenaly pokles tržeb o 10,9 procenta. Tržby za potraviny celkově stagnovaly. U nespecializovaných prodejen s převahou potravin však stouply o 0,8 procenta, zatímco u specializovaných obchodů s potravinami o 12,6 procenta klesly. Snížily se také třeba tržby za pohonné hmoty o 7,9 procenta.

Největšího růstu naopak loni dosáhly tržby za zboží prodávané přes internet či zásilkové služby, a to o 28,2 procenta. Ve specializovaných prodejnách s nepotravinářským zbožím stouply tržby za počítačové a komunikační zařízení o 2,5 procenta, za farmaceutické, zdravotnické a kosmetické zboží o 1,5 procenta a za výrobky pro domácnost o 1,2 procenta.

V celém motoristickém odvětví se tržby očištěné o kalendářní vlivy loni meziročně snížily o 15,4 procenta a bez očištění o 15,3 procenta. Tržby za opravy motorových vozidel klesly o 13 procent a tržby za prodej vozidel včetně náhradních dílů o 15,9 procenta.

Za prosinec zaznamenal nejvýraznější růst také prodej zboží přes internet nebo zásilkovou službu, kde tržby stouply o 30,4 procenta. Naopak meziročně klesly třeba tržby ve specializovaných prodejnách potravin o 19,8 procenta. Očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel se meziročně snížily o sedm procent. Neočištěné tržby klesly meziročně o 0,7 procenta.