Čistý zisk Monety Money Bank loni klesl na 2,6 miliardy korun ze čtyř miliard v roce 2019. Provozní výnosy jí meziročně stouply o 15 procent na 12,1 miliardy korun, a to zejména díky zisku z akvizice společností Wüstenrot. Banka to v pátek oznámila v tiskové zprávě. Hospodářský výsledek banky ovlivnily vyšší náklady na riziko a nižší výnosy v důsledku současné epidemie nemoci covid-19. Náklady na riziko dosáhly v souvislosti s touto epidemií hodnoty 3,6 miliardy korun.

"I přes tuto nečekanou krizi pokračujeme v plnění našich strategických cílů a nepochybuji, že tomu bude i v nadcházejícím roce," uvedl k finančním výsledkům banky její generální ředitel Tomáš Spurný.

Akvizice Wüstenrot stavební spořitelny a Wüstenrot hypoteční banky, kterou Moneta dokončila loni v dubnu, ovlivnila i loňský nárůst provozních nákladů banky. Meziročně stouply o 10,1 procenta na 5,5 miliardy korun. Bez zahrnutí vlivu akvizice by náklady zůstaly mírně pod úrovní loňského roku, uvedla banka.

Vliv výsledků na cenu akcií bude omezený kvůli nabídce skupiny PPF na dobrovolný odkup akcií Monety 80 Kč za akcii, doplnil analytik Komerční banky Bohumil Trampota. Tato cena podle něj znamená hranici, u které by se měly akcie Monety obchodovat. "Ve srovnání s naší cílovou cenou 97 Kč za akcii je to nicméně nedostatečné," podotkl.

Moneta akvizicí získala přes 400 tisíc nových klientů a posílila svoji depozitní bázi o více než 55 miliard a úvěrové portfolio o 56 miliard korun. Wüstenrot stavební spořitelna nově funguje pod názvem Moneta Stavební Spořitelna, prodej hypoték Wüstenrot Moneta ukončila a nabízí již jen hypoteční produkty vlastní řady.

Monetě loni stouply retailové úvěry o 68,1 procenta, přičemž hypotéky se meziročně zvýšily o 124 procent a nezajištěné spotřebitelské úvěry o 20,3 procenta. Nicméně nový objem spotřebitelských úvěrů vlivem epidemie klesl podle banky o 31,3 procenta.

Objem klientských vkladů u banky stoupl meziročně o 47,4 procenta na 257,1 miliardy korun a objem klientských investic do podílových fondů o 37,3 procenta na 17,6 miliardy korun.

Moneta Money Bank funguje pod současným názvem od roku 2016. Jméno banky se tehdy změnilo z dřívějšího GE Money Bank v souvislosti s jejím vstupem na burzu v květnu téhož roku. Moneta je jednou z největších firem obchodovaných na pražské burze.

Moneta Kellnerovu nabídku na sloučení s Air Bank považuje za atraktivní

V lednu skupina PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera Monetě nabídla sloučení s Air Bank a dalšími úvěrovými firmami skupiny. Moneta nabídku považuje za "atraktivní", jak uvedl její generální ředitel Tomáš Spurný.

Moneta by tím získala až 1 milion nových zákazníků, mohla by vybírat víc vkladů a taktéž posílit zejména ve spotřebním financování, které je jednou z nejvýnosnějších oblastí tuzemského trhu finančních služeb. Air Bank je podle něj navíc banka pro mladou generaci a to vytváří příležitost pro další růst v budoucnosti.

Skupina PPF přišla s plánem na výkup akcií Monety a následnému spojení s Air Bank, česko-slovenskou částí splátkové firmy Home Credit a také s úvěrovou firmou Benxy. Pokud by se plán zrealizoval, vznikl by na bankovním trhu hráč se dvěma miliony zákazníků a více než pětinovým podílem na trhu spotřebitelských úvěrů. Sloučení by tak vytvořilo třetí největších bankovní skupinu na tuzemském trhu.

Šlo by o vážného konkurenta tradičním velkým bankám. Kellnerova PPF by v nové skupině získala kontrolní podíl, který by mohl dosáhnout až 57 procent nebo později i více.