Letecká skupina Smartwings žádá stát o pomoc 1,1 miliardy korun pro dceřinou společnost České aerolinie (ČSA). Bez pomoci státu podle majitelů ČSA čeká insolvenční řízení, protože firma nemá nárok na pomoc z programu Covid Plus. Ve čtvrtek to uvedl server Seznam Zprávy. Aerolinky jsou v současnosti pod ochranným moratoriem před věřiteli. Moratorium vyprší na konci února.

Smartwings už dříve vládu vyzvaly také k vytvoření kompenzačního programu pro letectví. Z toho by čerpaly zřejmě jako jediní právě Smartwings a ČSA a kompenzace by měly podle spolumajitele letecké skupiny Jiřího Šimáněho pokrýt zrušené lety během nouzového stavu na jaře loňského roku. Skupina kompenzace vyčíslila na zhruba půl miliardy korun.

Kromě toho Smartwings zaslaly dopis členům vlády se žádostí nevratné pomoci za 1,1 miliardy korun pro ČSA. Aerolinkám podle koncernu hrozí úpadek nejvíce, nemají totiž podle skupiny nárok na zařazení do garančního programu Covid Plus. Přes tento program si chce mateřská firma Smartwings vzít u konsorcia bank úvěr za dvě miliardy korun, za nějž by do 80 procent jistiny ručila státní pojišťovna EGAP.

Bez pomoci podle skupiny hrozí ČSA po vypršení ochranného moratoria v závěru února insolvenční řízení. ČSA podle Šimáněho loni zaznamenaly ztrátu asi 1,5 miliardy korun. Vedle toho nemají leasingovou společnost, která by je podpořila tak, jak se to stalo v případě Smartwings, podotkl Šimáně. Případný úpadek a insolvenční řízení by se podle serveru zřejmě dotklo i klientů ČSA, kteří u společnosti nakoupili letenky za miliardu korun a dosud je nevyužili. Pokud by stát poskytl ČSA kompenzace za zrušené lety, nevratná pomoc by se měla o tuto částku snížit.

Ministerstvo dopravy v minulých dnech v souvislosti s případnou pomocí pro Smartwings sdělilo, že specifickou formu podpory pro letectví nepřipravuje. Úřad připomněl právě program Covid Plus, který umožňuje čerpat záruky i podnikům z dopravy a cestovního ruchu. "Možnost využít tento program má i společnost Smartwings a.s., jako majoritní vlastník ČSA," uvedl mluvčí ministerstva František Jemelka.

Skupina Smartwings Group, do níž Smartwings spolu s ČSA patří, žádala stát o podporu už loni. Tehdy společnost s vládou jednala o půjčce či garanci za ni v hodnotě přibližně 800 milionů korun. Finanční pomoc však od státu nedostala. Od konce srpna společnost využívá mimořádného moratoria pro odklad splátek dluhů. Kvůli krizi skupina loni rozhodla o propuštění až 600 zaměstnanců.

V minulém týdnu Smartwings oznámila dohodu s cestovními kancelářemi Exim Tours a CK Fischer na zajištění leteckých spojů pro klienty kanceláři pro příští tři roky. Hodnota kontraktu je přes devět miliard korun. Už dříve se aerolinky dohodly s další kanceláří CK Blue Style.