Většinový vlastník e-shopu s potravinami Rohlík Tomáš Čupr v půlce ledna oznámil vydání nové emise dluhopisů v celkové výši 1,7 miliardy korun. Přitom věřil, že investoři využijí možnosti participovat na zatím úspěšném příběhu e-shopu a pomohou mu v další expanzi. Uběhly dva týdny a investoři rozebrali v rekordním čase všechny pětileté seniorní dluhopisy Rohlíku. Poprvé se tak všechny dluhopisy vyprodaly již před datem jejich emise.

"Velký zájem investorů mě těší. Je odrazem důvěry v naši společnost a v to, co děláme a plánujeme," řekl k úspěchu CEO Rohlíku. Pro Čupra jde tak o další příznivou zprávu v roce 2021 poté, co se na začátku ledna potvrdily zprávy, že by do společnosti Velká pecka, která Rohlík provozuje, měl vstoupit francouzský fond Partech Partners. Fond by měl získat podíl za řádově jednotky miliard korun. Vstup investora však ještě nebyl definitivně potvrzen.