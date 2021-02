V marketingu existuje jedno pravidlo: když vám někdo nabízí bezplatnou službu, tak to znamená, že pro danou firmu nejste zákazníkem ale zbožím. Exemplárním příkladem takového přístupu jsou rádoby bezpoplatkové burzovní aplikace. V posledních dnech se do popředí zájmu dostal zejména Robinhood. Mladí lidé sdružení primárně na sociální síti Reddit ho využívají k útokům na pozice převážně hedgeových fondů a jedním z jejich cílů je zatopit těmto profesionálním investorům z Wall Street. Když se ale Robinhood obrátil proti svému lidu a některé obchody zablokoval, pocítil jeho zlost. Ve skutečnosti ale Robinhood své válečníky v tomto konkrétním případě nezradil, to jen oni nepochopili, jak celý systém funguje. I když to neznamená, že je nezrazuje jinde a jinak.

Článek pro předplatitele Ještě na vás čeká 90 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel. Vedle přístupu k veškerému on-line obsahu HN můžete mít: Mobilní aplikaci HN

Web bez reklam

Odemykání obsahu pro přátele

On-line archiv od roku 1995

a mnoho dalšího... Máte již předplatné? Přihlaste se. Přihlásit se Zajímá vás jen tento článek? Dočtěte si ho za 19 Kč. Vaše e-mailová adresa: * Proč ji potřebujeme? Zadejte prosím platný e-mail. Tento e-mail je již použit. Zadejte jiný nebo se přihlaste Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste se mohli k článku kdykoli vrátit a nemuseli jej platit znovu. Pokud již u nás účet máte, přihlaste se. Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Pokračováním nákupu berete na vědomí, že společnost Economia, a.s. bude zpracovávat vaše osobní údaje v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů. Vyberte si způsob platby kliknutím na požadovanou ikonu: Platba kartou Rychlá online platba Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.