Češi se v 90. letech zbláznili do mobilních telefonů a obchody s nimi vzali útokem. Kamil Vacek záhy pochopil, že zvýšená poptávka po tehdejší technologické novince je ideální příležitostí, jak se pustit do podnikání a vydělat spoustu peněz. Jako vysokoškolský student tak jezdil tramvají po Praze a v igelitové tašce vozil mobilní telefony do své prodejny v pražských Nuslích. O začátcích svého byznysu, který postupně rozšířil do 20 zemí střední a východní Evropy, mluvil v další epizodě podcastu Poprvé.

"Zásadní byl rok 1996, kdy v ČR začala fungovat GSM síť, do té doby si mobilní telefony kupovali jen podnikatelé, pořídili si kufřík, za který dali 50 tisíc korun a byli frajeři. Ale technologie GSM přinesla menší a levnější telefony," popisoval Kamil Vacek v podcastu Poprvé dobu před čtvrt stoletím, během níž se pustil do podnikání.

Tehdy studoval na Vysoké škole ekonomické v Praze, neměl ale dostatek kapitálu, takže si nejdříve našel dva partnery, kteří mu v začátcích pomůžou. Brzy se však rozešli, první společník skončil asi po dvou týdnech, druhého partnera Vacek vyplatil po roce podnikání.

Přes den prodával telefony v obchodě, večer dával za stěrače zaparkovaných aut letáky, kde z jedné strany byla nabídka mobilních telefonů a na druhé straně byla mapa, aby lidé věděli, kam si mohou pro telefon dojít.

"Tenkrát nás mobilní operátor Eurotel nechtěl za obchodní partnery, jako studenti jsme pro něj byli nikdo. Pamatuji si, že jsem měl peníze na sedm telefonů. Nakoupil jsem je u dealera Eurotelu, prodal je a večer jsem si mohl ve skladu koupit osm telefonů," popisoval Kamil Vacek v podcastu Poprvé.

Každý den si tak vydělal na další telefon a za půl roku už měl šest prodejen po Praze. Později dostal na tuzemský trh francouzský Sagem nebo korejský Samsung, v současnosti je Vackova firma TCCM dodavatelem zařízení Honor, Nokia či OnePlus do 20 zemí střední a východní Evropě.

Kamil Vacek v podcastu Poprvé popisoval také nepovedená období jeho podnikatelské kariéry. Po rychlém zbohatnutí přišlo vystřízlivění, na přelomu tisíciletí zůstal Vacek kvůli splasknutí internetové bubliny bez peněz, měl jen zastavený byt a těhotnou manželku. Později investoval do prodejny kondomů, služby na rozvoz opilců nebo unášel nevěsty ze svateb.

