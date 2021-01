Průměrná úroková sazba u hypoték loni klesala deset měsíců v řadě. V souvislosti s tím stoupal zájem o úvěry na bydlení a pro banky tak šlo v tomto ohledu o velmi úspěšný rok. Podle analytiků už ale sazby dosáhly svého dna a teď se dá čekat mírný růst. "Sazby dosáhly svého dna a začnou se zvyšovat. Směrem nahoru se to ale bude otáčet strašně pomalu, jen po setinkách," říká Vlastimil Nigrin, místopředseda představenstva Hypoteční banky, která patří do finanční skupiny ČSOB. To, že se budou sazby zvyšovat, podle něj upozadí i ožehavé téma poplatků, které banky účtují svým klientům v případě, že předčasně splatí své úvěry na bydlení.

Článek pro předplatitele Ještě na vás čeká 95 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel. Vedle přístupu k veškerému on-line obsahu HN můžete mít: Mobilní aplikaci HN

Web bez reklam

Odemykání obsahu pro přátele

On-line archiv od roku 1995

a mnoho dalšího... Máte již předplatné? Přihlaste se. Přihlásit se Zajímá vás jen tento článek? Dočtěte si ho za 19 Kč. Vaše e-mailová adresa: * Proč ji potřebujeme? Zadejte prosím platný e-mail. Tento e-mail je již použit. Zadejte jiný nebo se přihlaste Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste se mohli k článku kdykoli vrátit a nemuseli jej platit znovu. Pokud již u nás účet máte, přihlaste se. Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Pokračováním nákupu berete na vědomí, že společnost Economia, a.s. bude zpracovávat vaše osobní údaje v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů. Vyberte si způsob platby kliknutím na požadovanou ikonu: Platba kartou Rychlá online platba Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.