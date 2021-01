Přestože českou ekonomiku stejně jako hospodářství jiných zemí loni negativně zasáhla pandemie nového koronaviru, na tuzemský pojišťovací sektor to dosud výraznější dopad nemělo. Důvodem je i to, že například firmy obvykle platí své pojištění na rok dopředu. To se však může změnit v průběhu letošního roku. Řada firem již nedokáže dále zvládat opatření namířená proti šíření nákazy a může začít přehodnocovat své pojišťovací smlouvy. Případně je dokonce začít rušit kvůli ukončení podnikání.

Současná koronavirová krize zároveň ukazuje pojišťovnám i jejich partnerům z řad finančněporadenských firem nutnost investic do nových technologií. Ty mimo jiné lépe umožňují v případě řady produktů sjednávání pojištění on-line. Posun v digitalizaci probíhá i v oblasti likvidace pojistných událostí. Vedle toho pojišťovny stále více sází na využití umělé inteligence.

Kulatý stůl pořádaný Hospodářskými novinami v rámci projektu Nejlepší banka a Nejlepší pojišťovna bude zaměřen právě na téma pojišťovacího byznysu.

Jak na něj dopadla a dopadá pandemie covidu-19 a jak moc sází na inovace? Projeví se současná situace například na cenách pojištění motorových vozidel? A jak je to například s pojištěním cestovních kanceláří, které patří mezi nejvíce postižené obory?

Diskuse se zúčastní: Martin Diviš (generální ředitel Kooperativy), Jaroslav Besperát (předseda představenstva České podnikatelské pojišťovny), Jiří Doubravský (ředitel provozu Generali Česká pojišťovna), Jakub Strnad (předseda představenstva Pillow pojišťovny) a Jiří Havrlant (generální ředitel Chytrého Honzy).

Debatu vám přineseme již 2. února.