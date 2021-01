Vybudoval největší e-shop s pneumatikami v Česku, začal vyrábět gumy pod vlastní značkou a v současnosti Radek Grill touží uspět i v zahraničí. K tomu by mu měl pomoct fotbal, především ten anglický. O rozjezdu obchodu Nejlevnějšípneu.cz, výrobě Tomket Tires a partnerství s fotbalovými kluby z Anglie, Itálie či Německa mluvil Radek Grill v další epizodě podcastu Poprvé.

Na jihu Čech vlastnila jeho rodina farmu a hospodářskou půdu. Radek Grill a jeho bratr Josef však nenásledovali svého otce. Josef Grill se na přelomu tisíciletí pustil do budování webhostingových služeb a stojí za společností Wedos, Radek Grill zase viděl skvělou příležitost v on-line prodeji.

"Zemědělství je otročina, smekám před všemi, kteří v něm pracují. Naučilo mě nebát se těžké práce a také jsem si tím uvědomoval, že tam zůstat nechci," vzpomínal Radek Grill v podcastu Poprvé na časy, kdy vypomáhal svému otci na poli.

V roce 2003 založil e-shop Nejlevnějšípneu.cz, nejdříve gumy nakupoval ve velkoobchodech, po vstupu ČR do Evropské unie si pořídil dodávku a začal pro ně jezdit do Německa. "Byla to z nouze ctnost, nejdřív jsem byl v zákaznickém centru, večer jsem jel stovky kilometrů pro pneumatiky," popisoval v podcastu Poprvé.

Autoservisy a konkurenci porážel nízkou cenou a také rychlým dodáním zboží, protože gumy skladoval v garáži rodinného domu po babičce a mohl je okamžitě expedovat.

Před pěti lety se Grill pustil i do výroby pneumatik pod značkou Tomket, které pro něj produkuje čínská firma Linglong. Česko mu však začíná být malé, proto chce svoje podnikatelské aktivity rozšířit do západní Evropy či do Asie. Pomoci mu v tom má fotbal.

Logo Tomketu je k vidění na stadionech anglické Premier League, na dresech italské Fiorentiny či skotského Glasgow Rangers. Právě spolupráce se skotským klubem přihrála Tomketu a Grillovi i jednu známou tvář - legendu anglického fotbalu a FC Liverpool Stevena Gerrarda.

Proč se rozhodl prodávat pneumatiky na internetu a jak se staví takový e-shop? Je pro českého zákazníka nejdůležitější cena? Jaká cesta vede z jihočeských Netolic až do anglické Premier League? Jak probíhají jednání s nejsledovanější fotbalovou ligou světa a kolik stojí takové partnerství? Také o tom mluvil zakladatel společnosti Tomket a e-shopu Nejlevnějšípneu.cz Radek Grill v podcastu Poprvé.

