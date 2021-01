Systém, přes který mohou majitelé restaurací či obchodů žádat o kompenzaci za uzavření provozoven, od čtvrtečního odpoledne opět nefunguje. "My jsme přitom na té podpoře závislí. Pro nás je nejdůležitější vyplnit žádost co nejrychleji, aby i peníze přišly co nejdřív," říká Luboš Kastner z Asociace malých a středních podniků, který spoluvlastní pražskou restauraci Červený jelen a další podniky v Plzni.

Podnikatelé mohli začít o podporu žádat od pondělního rána. Ihned po startu programu byl však systém přetížený a často padal. Ti, kterým se žádost nakonec povedlo odeslat, strávili u počítače celý den. Problémy sever hlásil ještě v úterý večer. Jediným dnem, kdy systém fungoval bez problémů, tak byla středa. "Systém je posílen, jede už dobře, máme rekordní čísla," uvedl tehdy pro HN ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).