Kupujte všechno, poroste to. Tak by zněla dost možná nejlepší investiční rada na začátku minulého roku. Ať člověk vložil peníze do akciového fondu, nemovitostí, kryptoměn nebo zlata, pokud neměl smůlu, vydělal. Letos už by to ale mohla být vůbec nejhorší možná rada. Indikuje to například fakt, že poprvé za dvě dekády převážili v objemu spekulací na růst akciového trhu drobní spekulanti nad velkými. Navíc se nejistí. Buffetův indikátor rizika zamířil na své historické maximum.

Situace začíná být bláznivá. Jeden příklad za všechny: Stačí, když Elon Musk na Twitteru vyzve, ať lidé používají pro chatování aplikaci Signal, a akcie společnosti raketově vzrostou. Problém je, že vzrostou akcie společnosti, která se jmenuje podobně, ale nemá se zmiňovanou aplikací vůbec nic společného. Zkrátka na trzích začíná být nebezpečno, protože se na nich pohybují nebezpeční lidé.

V takové situaci je nejlepší přejít právě na strategii ostříleného investora Warrena Buffeta a pečlivě akcie vybírat. V minulém roce se mu sice kvůli všeobecné euforii na trzích příliš nedařilo, letos by ale mohl svou strategií věštec z Oklahomy znovu zazářit. O pomoc s výběrem jsme se obrátili na české analytiky a finančníky a zeptali se jich, jakou konkrétní akcii koupili naposledy a proč.

"Koupil jsem Teslu, protože chci být bohatý. Ne, dělám si srandu, hazardu se snažím vyhýbat," odpovídá žertem na otázku, do čeho investoval naposledy, akciový analytik Patria Finance Martin Cakl a následně uvádí, že se aktuálně zaměřuje na české banky. A není sám.