Škoda Auto plánuje letos zvýšit prodej na českém trhu zhruba o 5000 vozů na 80 tisíc aut. Tržní podíl by tak měl zůstat na 36,9 procenta. Prodej ojetých aut v programu Škoda Plus má vzrůst o šest procent na 57 tisíc vozů. Na středeční tiskové konferenci to uvedl vedoucí českého zastoupení Škody Jiří Maláček.

Na celkovém tuzemském trhu Maláček předpokládá prodej okolo 220 tisíc prodaných aut, což je o osm procent více než v roce 2020, kdy tuzemský trh klesl o 19 procent výrazně pod vlivem koronavirové pandemie. Zároveň to bude o 30 tisíc vozů méně než v roce 2019. "Věříme, že porosteme, ale nedostaneme se na ty předkrizové roky," podotkl Maláček.

Hlavní novinkou letošního roku bude čtvrtá generace modelu Fabia, která přijde na podzim, dále facelift velkého SUV Kodiaq a nová verze elektromobilu Enyaq iV. Prodej vozů přes internet Škoda On-line by se měl letos rozšířit jak na možnost využití operativního leasingu jako dosud, tak nově také na nákup na úvěr nebo nákup za hotové.

Loni Škodě v Česku klesl prodej o 13 procent na 74 786 aut, což ale znamenalo zvýšení tržního podílu o 2,5 procentního bodu téměř na 37 procent. Zásadní vliv na pokles mělo vládou nařízené jarní a podzimní uzavření prodejen. Nejvíce byly zasaženy segmenty mini vozů a nižší střední třídy, kam patří Citigo a Scala. Odbyt nejprodávanější Octavie, která loni přišla v nové generaci, klesl o 12 procent, což bylo o dva procentní body méně, než byl propad celého segmentu.

Škoda loni připravila celou svou prodejní a servisní síť na elektrická auta. V síti provozuje 226 dobíjecích míst, což znamená, že je v každém servisním místě. Elektromobily opravuje 100 procent servisů a trakční baterie 20 servisních míst. V prodeji elektrických aut chce být domácí výrobce jedničkou na trhu.

Škoda Auto má v Česku nejrozsáhlejší prodejní a servisní síť. Celkem ji zastupuje 177 prodejních a 226 servisních míst. Ojeté vozy v programu Škoda Plus nabízí 150 showroomů.