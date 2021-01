České dráhy plánují od dubna snížit mzdy asi 700 administrativních pracovníků. Část z nich navíc zřejmě propustí. Důvodem jsou současné ztráty během koronavirové krize, které loni jen na tržbách dosáhly přibližně čtyř miliard korun. Opatření má zatím platit rok, v příštím týdnu je projedná dozorčí rada. V neděli to uvedla mluvčí společnosti Gabriela Novotná. Snižování mezd, které by mělo být zhruba desetiprocentní, se nebude týkat všech 15 tisíc zaměstnanců podniku.

"Pandemie jednou skončí, pokud tedy ke snížení smluvních mezd letos přistoupíme, nebude to navždy. Smluvní mzdy ředitelů, vedoucích a dalších pracovníků převážně v administrativě se dohodou obou stran každoročně nově nastavují. A to jak v závislosti na výkonech jednotlivých zaměstnanců, tak v souvislosti s finančními možnostmi firmy," uvedl předseda představenstva a generální ředitel ČD Ivan Bednárik.

Dráhy zároveň plánují propouštět, primárně opět v administrativě. "Ohledně možného propouštění je naším úkolem nastavit nově procesy a identifikovat možné duplicity ke zvýšení efektivity. Tam se, předpokládáme, odkryje i případná nadbytečnost," uvedl Bednárik.

Související 17. 12. 2020 Pandemie poslala České dráhy do hluboké ztráty. Chystají razantní úspory a propouštění 17. 12. 2020 Zlaté časy české železnice, jejíž popularita mezi cestujícími v posledních letech rostla, přeťala pandemie koronaviru. Vládní omezení na jaře a...

Úporná opatření by se podle podniku neměla týkat více než 90 procent zaměstnanců, kteří mají tarifní mzdy. Ty by se podle kolektivní smlouvy letos měly naopak zvýšit o dvě procenta. Průměrná mzda v podniku loni činila kolem 38 tisíc korun.

Redukci mezd v ČD na Twitteru kritizovala ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). "Snižování mzdy kvůli zrušení superhrubé mzdy je nepřijatelné, zvlášť u státního podniku. Zaměstnanci si měli polepšit! Přesně proto ČSSD před daňovým balíčkem varovala," napsala. Situaci chce řešit v pondělí ve vládě. Zrušení superhrubé mzdy a zdanění příjmů fyzických osob sazbami 15 a 23 procent má lidem od letošního roku zvýšit čisté příjmy. Stát naopak přijde o příjmy z daní.

Snižování mzdy kvůli zrušení superhrubé mzdy je nepřijatelné, zvlášť u státního podniku. Zaměstnanci si měli polepšit! Přesně proto @CSSD před daňovým balíčkem varovala. Tohle chci řešit zítra na vládě. @ceskedrahy_ @KarelHavlicek_ https://t.co/XCOz6DLNFi — Jana Maláčová (@JMalacova) January 17, 2021

Podle Bednárika by však podnik úsporné personální kroky zvažoval i bez zrušení superhrubé mzdy. "To sice zmírní dopad do čistého příjmu dotčených zaměstnanců, ale jinak to nemá s naším rozhodnutím nic společného," podotkl šéf ČD.

Všechny návrhy opatření bude v příštím týdnu projednávat dozorčí rada společnosti. Následně bude vedení podniku o změnách jednat také se sociálními partnery.

Celková ztráta skupiny Českých drah, kam patří osobní i nákladní dopravce, bude za loňský rok zřejmě v řádech několika miliard korun. V prvním pololetí činila 1,98 miliardy Kč, v předchozích letech přitom podnik hospodařil se ziskem. Ke ztrátám vedl především obří pokles poptávky cestujících. Ta například na jaře klesla téměř na desetinu a na podzim pak přibližně na pětinu běžného zájmu.

Společnost kvůli krizi v závěru loňského roku provedla změny ve vedení, kdy Václava Nebeského v čele společnosti nahradil tehdejší šéf ČD Cargo Ivan Bednárik. Ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO) změny vysvětlil potřebou posílení krizového finančního řízení společnosti.