Nejdříve zásobovali restaurace kávou a dezerty, pak se bratři Martin a Karel Kozlovi rozhodli, že si na okraji Liberce otevřou vlastní kavárnu a časem k ní přidají i pražírnu. Hlavní motivací pro ně bylo, aby měli celý svůj byznys plně pod kontrolou. O tom, jak se v Nordbeans upraží pět tun kávy měsíčně, o začátcích byznysu v gastronomii či o náhodném setkání s farmářem v Kolumbii, vyprávěl Karel Kozel v podcastu Poprvé.

"Poprvé jsem měl turka u babičky a nechutnal mi. Takže jsem kávu nepil. Občas jsem si dal nějakou instantní, do které jsem přidal mléko, aby přehlušilo hořkou chuť," vzpomínal Karel Kozel v podcastu Poprvé, jak vypadala jeho první ochutnávka kávy.

Před 10 lety se jeho pohled na tento nápoj začal měnit. "To jsem ochutnal výběrovou kávu a zjistil, že nemusí chutnat hořce. Začal jsem tedy hledat informace a objevil jsem nový, zajímavý svět, který není jen o nápoji, ale i o přípravě, vztahu s farmáři, zelené kávě či jejím zpracování," vysvětloval jeden ze zakladatelů liberecké pražírny Nordbeans.

S bratrem Martinem tak v roce 2013 nejdříve otevřeli podnik Sweet City v Liberci, ale už tehdy věděli, že kavárna je jen začátek a že ji v dalších letech doplní pražírna. Tu založili v roce 2015 a pojmenovali ji Nordbeans. "Byli jsme zjevení ze severu, naše myšlenka byla, že jsme nejen ze severu Čech, ale že pražíme kávu severským způsobem," popisoval Kozel.

Tehdy však nebyla poptávka po lokální kávě tak silná, proto ho překvapil obrovský zájem z Prahy. Svou kávu dostali do firem, které mají pravidelný odběr, a také do populárních a oceněných restaurací, jako je Eska či Café Myšák, rovněž vyvezli kávu až do Anglie či USA.

Karel Kozel očekává, že v dalších letech se bude zvyšovat počet lokálních pražíren. To sice může Nordbeans přinést větší konkurenci, Kozel se toho ale nebojí, naopak věří, že více českých pražíren zvedne povědomí o kávě a lidé se o ni začnou více zajímat a zjišťovat, co všechno stojí za její výrobou.

Jak dlouho Martin s Karlem pražili první várku kávy? Jak chutnalo jejich kávové poprvé? Kolik musí člověk investovat peněz, pokud si chce doma postavit vlastní pražírnu? Jak začínali spolupracovat s farmáři z Jižní Ameriky a proč je důležité obklopit se lidmi se stejným smýšlením? Nejen na to odpovídal spoluzakladatel pražírny Nordbeans Karel Kozel v další epizodě podcastu Poprvé, kterou najdete v tomto textu a také ve všech podcastových aplikacích.

