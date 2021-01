Stále více se objevují hlasy, podle kterých připomíná rychlý růst cen akcií technologických firem z posledních měsíců internetovou nebo také dot com bublinu z konce minulého tisíciletí. I tehdy hnal hodnoty firem rychle vzhůru obrovský optimismus investorů ohledně budoucího vývoje jejich hospodaření. Šlo hlavně o společnosti, které měly cokoliv společného s tehdy teprve se rozvíjejícím odvětvím internetového podnikání. Bublina dosáhla svého vrcholu v březnu 2000 a následně se burzovní indexy a ceny akcií řady firem propadly o desítky procent.

Nyní je situace na amerických burzách v mnohém podobná. Například index Nasdaq 100, který měří vývoj cen akcií převážně velkých technologických firem, posílil od konce minulého března o více než 80 procent a nachází se na historických rekordech. Některé fondy, které se zaměřují na rychle rostoucí, inovativní firmy, loni zaznamenaly zhodnocení i 100 a více procent. Ocenění řady firem z hlediska výše jejich tržeb, zisků či spíše ztrát se navíc často až vymyká logice.

Podle Jaroslava Vybírala, hlavního investičního stratéga ČSOB Asset Management, se stejně jako před dvěma desítkami lety objevují na trhu znaky burzovní mánie. "Na technologickém trhu jsou dvě skupiny firem. Na jedné straně silní lídři, na druhé straně firmy, jejichž ceny akcií jsou přepálené. A tam se můžeme bavit o paralelách s dot com bublinou," říká v rozhovoru pro HN. Jako příklad firem, jejichž akcie jsou vysoce předražené, uvádí například poskytovatele videokonferenčních hovorů Zoom Video a kanadskou e-commerce společnost Shopify.

HN: Jak se díváte na vývoj cen akcií technologických firem? Občas bývá rychlý růst přirovnáván k internetové bublině na konci tisíciletí.

Viděl bych na trhu dvě skupiny. Je tady velká pětka, tedy Apple, Alphabet, Amazon, Facebook a Microsoft. A to jsou všechno firmy se skvělými obchodními modely. Pokud to srovnáme s obdobím před dvaceti lety, tak nic z toho neexistovalo. A podnikání těchto firem bylo v začátcích nebo ještě neexistovaly. Alphabet, Facebook či Amazon se zrodily v garážích okolo počátku milénia. Například Apple byl v 90. letech dokonce ve velkých problémech, naopak Microsoft byl dinosaurus (jemuž mimochodem seriózně hrozilo administrativní rozdělení), který obdivuhodně zvládl transformaci. Silné obchodní modely, které máme teď, před dvaceti lety nebyly. Každá z těch firem má svá specifika. Mají silné cash flow, silnou rozvahu, nízké zadlužení. A to tady v 90. letech u technologických firem nebylo.

Takže různá srovnání s internetovou bublinou z přelomu tisíciletí nejsou, minimálně u těchto společností, správná. Hospodaření těchto firem je velmi silné. Takže jsou tu firmy, jejichž akcie jsou sice dražší, ale jejich byznysmodel je silný. Navíc, a to trh velmi oceňuje, tyto firmy úspěšně konvertují svého zákazníka do pozice pravidelně platících jedinců. A pravidelná měsíční platba je pro akcionáře jednoduše super.