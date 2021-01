Příběh Sonii Slavtchevy by mohl posloužit jako scénář k napínavému a dramatickému filmu. V 90. letech opustila rodné Bulharsko a šla hledat lepší budoucnost do České republiky. Žila v uprchlickém táboře, začínala jako účetní v severočeském Varnsdorfu, ale poctivou prací a sebevědomým vystupováním se dostala až do manažerských pozic v GE Money Bank či Allianz. Její život však také významně ovlivnila rakovina.

"Plánovali jsme odejít do Francie, protože jsme tam měli kamarády. Nikdy jsme se tam ale nedostali. Do Česka jsme šli, protože nevyžadovalo víza a do Prahy byly volné letenky," popisovala finanční ředitelka Rohlík.cz Sonia Slavtcheva v podcastu Poprvé, jak před 30 lety uvažovala o novém domově.

Za lepší budoucností vyrazila společně s manželem a ročním synem. "Neměli jsme plán, bylo to jako skok do tmy. Netušili jsme, jak budeme na nové místo reagovat, jen jsme věděli, že situace v Bulharsku je neúnosná a nemůžeme tam setrvat," vysvětluje Slavtcheva v Poprvé.

Po roce si našla zaměstnání a nastoupila jako účetní, díky tomu rodina získala podnikový byt. Také se začala učit česky a poznávat, jak funguje ekonomika v Česku. Po třech letech se rozhodla udělat zásadní rozhodnutí. Opustila rodinu a vyrazila studovat univerzitu v americkém Pittsburghu.

"V USA jsem se naučila, jak je důležité vyjadřovat svůj názor, bojovat o něj, argumentovat, posílilo to mé sebevědomí. Bez toho bych nebyla tam, kde jsem dnes," popisovala v podcastu Poprvé, jak se v Americe změnil její postoj k životu.

Po návratu ze Spojených států její život nabral ještě větší obrátky. Rozjela kariéru ve finančních službách, získala práci v GE Money Bank, později v Home Creditu či v pojišťovně Allianz.

Život Sonii Slavtchevy ovlivnila také rakovina prsu. "Strašně jsem se bála smrti, o to víc jsem si začala vážit života. Každý den musím prožít tak, aby dával smysl, nesmím promarnit jediný den," říká Slavtcheva.

V podcastu Poprvé dále popisovala, jak vypadalo studium v Americe, proč je důležité mít sebevědomí a jak ho získat. Rovněž popisovala, proč v každé práci měla pocit, že je lepší, než vyžaduje její nový zaměstnavatel. Také vysvětlovala, proč se nebát měnit věci a riskovat.