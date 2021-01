Stalo se, co se očekávalo. Dokonce i cena bitcoinu sedí. Jak předpokládaly některé modely, překročila po Novém roce hodnotu 30 tisíc dolarů. Stejně jako před třemi lety i letos mánii pomohly vánoční svátky a růst zájmu o bitcoin mezi laiky. Něco je ale přece jen tentokrát jiné. Do bitcoinu ve velkém zainvestovaly i firmy, bitcoin se navíc stal hegemonem a ostatní kryptoměny působí, že jsou spíš do počtu. Příští cenový cíl pro letošní rok může být 90 tisíc dolarů. Jenže také může místo toho přijít pořádný výplach, pravděpodobně se ale cena bitcoinu udrží opět o něco výš než v letech předtím.

Bitcoin je tak aktuálně jako sportka s velkým jackpotem. Přinášíme návod, jak si lze také vsadit, kde bitcoin či případně i jiné kryptoměny nakoupit, aby vás přitom neoškubali. Bohužel podvodníků je pořád dost a někteří lidé, kteří od nich nakoupili při minulé horečce, dnes s vidinou zhodnocení zjistili, že žádnou kryptoměnu vůbec nevlastní. Nakoupit kryptoměny lze mnoha způsoby, obvykle hrají hlavní roli tři faktory: anonymita, bezpečnost a poplatky. Podívali jsme se na všechny tři.