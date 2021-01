Nákupní platforma Onlineshop.cz si zakládá na tom, že na ní seženete prakticky všechno, na co si vzpomenete. Na české e-commerce scéně působí už 12 let, celou tuhle dobu vyrovnaně rostla, nikdy se nedostala do ztráty a loni si i v důsledku protipandemického zavírání kamenných obchodů sáhla na rekordní čísla. Její obrat narostl téměř o 50 procent a poprvé dosáhl miliardy korun. Za vznikem internetového obchodu, jenž se původně zaměřoval na prodej bílé elektroniky, stojí podnikatel Martin Dvorský, který po vlastním e-shopu pokukoval už od poloviny devadesátých let.

Na české e-commerce scéně nejsou jen giganty jako Mall či Alza. Připomeňte si některé z dalších úspěšných on-line obchodů v našem seriálu a zjistěte, jak vznikaly a jak se jim daří.