Zákaz kafe do kelímku, neznalost exponenciálního růstu nebo neustálé měnění opatření tak, že se v nich jen těžko někdo vyzná. To jsou vládní kiksy, nad kterými ještě stále mnoho z Čechů nepřestává žasnout. Ten největší problém, který covid odkryl, je ale někde úplně jinde. "Česku chybí dlouhodobá strategie, nějaké koncepční řízení a taky schopnost vykonat tu strategii. My jsme dobří v improvizaci a jdeme od problému k problému, ale neřešíme vizi," říká v rozhovoru pro HN hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil. A mimo jiné popisuje, jak jeho kolegové v Německu nechápali, že Česko nemá připravené projekty, díky kterým by teď mohlo nastartovat oživení ekonomiky. "Skoro by se chtělo říct navzdory tomu, jak stát epidemii zvládá, tak průmyslu se velmi daří a i domácnosti jsou na tom většinou dobře," říká Navrátil s tím, že v druhém a třetím čtvrtletí tohoto roku by mohl zase přijít ekonomický "mejdan".

Jste známý tím, že se snažíte vyvracet mýty o covidu. Co vás zatím toho, co jste slyšel, nejvíce šokovalo?

Asi největší mýtus je, že buď porazíme ekonomiku, nebo porazíme covid. A ono to tak není. Jsou to spojené nádoby, pokud budou lidé umírat, tak lidi nebudou chodit nakupovat, ani kdybychom nic nezavřeli. Dokonce se během jara ukázalo, že ekonomiky, které byly laxní v přijímání tvrdších opatření, tak klesaly zhruba stejně, nebo dokonce o něco více než ekonomiky, které byly restriktivnější. A my jsme se z toho bohužel nepoučili. Když nám to začalo během září utíkat, tak jsme měli reagovat rychleji, ne zavřením obchodů, ale nošením roušek, větším počtem home officů. Pokud bychom to udělali, nebyli bychom v takových problémech, jako jsme nyní. A statistiky o úmrtnosti ukazují, že nejenže umírá více lidí kvůli covidu, resp. s covidem, ale umírá i obecně více lidí, a to rekordně.

Druhý mýtus byl, že se říkalo, že pokud tu ekonomiku zavřeme, tak se s tím budeme vyrovnávat roky, a ten myslím vznikl tím, že to lidé porovnávali s finanční krizí, kdy se Česko dostalo na předkrizové úrovně až za několik let. Ale ta byla způsobena vnitřními faktory.

Další mýtus se týkal možného zneužívání vládní pomoci. Ministři tvrdí: my nemůžeme dát lidem kompenzace, to je přece nefér, budou je zneužívat. Ale oni si nedokážou spočítat ten elementární příklad, že i pokud by to pár lidí zneužilo, tak to bude pořád levnější, než když bude ekonomika zavřená. Nemyslím si, že když bude nějaké procento lidí něco zneužívat, tak že nás to ve finále vyjde dráž, než když se budeme na každého dívat, že je sprostý podezřelý. Což je tady ale dlouhodobý přístup vládnutí. Vše se dá přitom vždy zkontrolovat zpětně.