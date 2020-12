Nejpřísnější, pátý stupeň protiepidemického systému bude v Česku platit minimálně do neděle 10. ledna. Sny a přání, aby se pracovní život vrátil po Novém roce blíž normálu, se tak odsouvají zase dál. A rozjíždějící se očkování proticovidovou vakcínou s tím aspoň zatím nic neudělá, protože Česko v přípravách není tak napřed jako třeba Německo či Rakousko. Home office nás proto jen tak neopustí, dá se ale pojmout celkem kreativně a nakonec si ho lze docela užít, aniž by produktivita a efektivita musely zajít na úbytě.

Vybrali jsme pro vás to nejzajímavější, co letos na stránkách HN na téma home office vyšlo. Třeba vám to pomůže s inspirací do roku 2021.