Na rok 2020 jen tak nezapomeneme. Budeme na něj vzpomínat jako na období výzev a změn, inovací a kreativity. Přinesl mnohem intenzivnější využívání digitálních a on-line služeb téměř ve všech oborech ekonomiky, finanční instituce nevyjímaje. Mobilní bankovnictví a bankovní aplikace a on-line služby si díky pandemickým omezením a hygienickým nárokům získaly i zákazníky, kteří se doposud inovacím spíše vyhýbali. Nastolené trendy v digitalizaci i v inovacích budou nadále pokračovat. To, co jsme se během letošního bezprecedentního roku naučili, budeme i v následujícím roce rádi využívat. A jaké byly určující trendy roku 2020?

1. Senioři a firmy v digitálu

Letos se zákazníci i díky karanténním opatřením rychle přeorientovali na on-line služby a bezhotovostní placení. Kupříkladu počet klientů využívajících bankovnictví v mobilu se meziročně jen v ČSOB zvýšil o třetinu. Technologicky zdatnější mladší a střední generace se ochotně podělila o své znalosti se svými rodiči i prarodiči a bankovat on-line či platit kartou ve velkém začali i senioři. Digitalizovaná a on-line řešení začaly zavádět a používat také firmy. V průzkumu Index očekávání firem uvedly dvě pětiny společností, že právě digitalizace jim při zvládání koronakrize pomáhá.

2. Haló, jste doma?

Home office se stal jedním ze symbolů pandemie a také jednou z možných prevencí, jak jí účinně čelit. V naší skupině jsme flexibilní způsob práce, tedy že si lidé mohou zvolit, kde a jak se jim nejlépe pracuje, rozvíjeli již delší dobu a jarní vpád koronaviru nás postavil před situaci, kdy se stalo prioritou chránit zdraví a bezpečí klientů i zaměstnanců. A ukázalo se, že pracovat z domova bez potíží zvládá třeba i tak organizačně náročné a vytížené pracoviště, jako je call centrum. Dokonce se obětavě zapojili i do trasování, za což jim náleží obrovský dík. A výsledkem je, že teď podporuje rozsáhlejší čerpání home officu už 81 procent našich manažerů.

3. Vzhůru do e-shopů

Při sledování růstu objemu tržeb v e-shopech vyvstává otázka, zda lidé ještě v kamenných obchodech vůbec nakupují, zda tam nechodí si zboží jen prohlížet. To je samozřejmě velká nadsázka, ale trend je zde jasný. Vybrat si v pohodlí domova zboží, zaplatit on-line rychle a bezpečně třeba kartou a v domluvený čas zboží vyzvednout je velká přednost. Nicméně současná doba nabízí mnohem více. Získat slevu, delší garanci a pojištění navíc nebo koupit zboží prostřednictvím služeb jako Mall Pay a zaplatit o něco později.

4. Roboti a umělá inteligence

V bankovnictví používáme standardně desítky robotů a umělou inteligenci na nejrůznější činnosti, letošní rok ale rozvoj značně urychlil. Slavný spisovatel Karel Čapek, který takřka před sto lety slovo robot jako první použil, by, myslím, měl radost z toho, jak a kde všude nám pomáhají. Do ČSOB například denně směřuje asi 200 notářských žádostí, které dosud muselo důkladně studovat a řešit několik zaměstnanců. Tuto práci převzal AI Semantics. Texty nastuduje, vyhodnotí, sestaví odpověď a odešle. Vše je spolehlivé a u více než 80 procent není lidská práce vůbec potřeba. Stejně tak vyřizování desetitisíců žádostí o odklad splátek by se určitě nepodařilo tak rychle a spolehlivě bez robotických kolegů.

5. Webináře a podcasty

Potřeba práce z domova a omezení osobních kontaktů vyvolala potřebu přeorganizování schůzek a seminářů na různé profesionální platformy. Ve velkém začalo setkávání fungovat na Teams a Skypu. Pro klienty jsme začali organizovat pravidelné on-line webináře a podcasty, které mají velkou odezvu a pomáhají jim orientovat se ve složité a dynamické době pandemie a správně se rozhodovat. Třeba interaktivní Ranní kávy Honzy Bureše pro firmy a podnikatele v jarních měsících sledovaly stovky manažerů, velký zájem byl i o webináře o dění a vhodných strategiích na akciových trzích.

Michaela Lhotková je výkonnou ředitelkou ČSOB pro platební řešení a inovace a také porotkyní projektu Innovators 20.